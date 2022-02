Kitas in RLP vor dem Corona-Kollaps

Genervte Eltern, gestresste Erzieherinnen und Erzieher, kranke Kinder - seit zwei Jahren Pandemie-Alltag in den Kitas im Land. "Ich kann nicht mehr", klagt eine Erzieherin aus Rheinhessen.

Susanne Geib* ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 24 Jahren als Erzieherin, aktuell in einer Kita in einer kleinen Gemeinde in Rheinhessen. "So schlimm wie jetzt war es noch nie", erzählt sie frustriert.

Kita-Kinder müssen auf Vieles verzichten

"Eigentlich liebe ich meinen Beruf", betont Susanne Geib. Corona habe sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen beiden Jahren aber müde gemacht. Immer wieder neue Verordnungen, die für Verwirrung sorgen - das ärgere sie und die anderen im Team. Am meisten mache ihnen aber zu schaffen, dass die Arbeit mit den Kindern leidet.

"Das Pädagogische fällt in der Pandemie hinten runter."

So müssten beispielsweise gemeinsame Ausflüge ins Theater ausfallen. Stattdessen habe es mal einen Kino-Nachmittag in der Kita mit selbst gemachtem Popcorn gegeben. Doch viele Eltern hatten sich danach beschwert, weil mehrere Kinder aus einer Schüssel aßen. "Dabei teilen sie sich doch auch Spielsachen", meint Susanne Geib. Solche Reaktionen seien demotivierend.

Viele Erzieherinnen und Erzieher in Rheinland-Pfalz beteiligen sich zurzeit an der bundesweiten Aktion #kitasamlimit und #esreicht, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Verband KiTa-Fachkräfte Rheinland-Pfalz

Verbindliche Corona-Tests könnten Kita-Personal schützen

Überhaupt reagierten Eltern oft mit Unverständnis. Trotz vieler Krankheitsfälle im Team versuche die Kindertagesstätte, den Betrieb so gut es geht aufrecht zu erhalten. Werden die Öffnungszeiten dann doch gekürzt, sind die Eltern regelrecht sauer, berichtet Geib. Wie ernst die Lage in den Kitas sei, würden die meisten gar nicht sehen.

Und noch etwas kritisiert die Erzieherin: Obwohl die Kleinen ungeimpft sind, sei die Bereitschaft der Eltern, sie auf Corona testen zu lassen, gering. Geib betreut beispielsweise 25 Kinder in ihrer Gruppe - bei den freiwilligen Corona-Tests, die zwei Mal pro Woche in ihrer Einrichtung stattfinden, machen in der Regel gerade mal zwei Kinder mit. "Wir Erzieherinnen sind ungeschützt", klagt die Pädagogin.

"Viele Eltern verstehen den Ernst der Lage nicht. Da wird man richtig wütend."

Kinder, die Symptome einer Corona-Erkrankung zeigen, würden oft nur widerwillig von den Eltern abgeholt. Ist das Kind positiv getestet, darf es nach einem einmaligen Schnelltest schon wieder zurück in die Kita. "Und was ist mit der Inkubationszeit?", fragt sich Geib.

Die Erzieherin wünscht sich, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft, damit nur negativ getestete Kinder in die Kita dürfen. "Auch ich habe eine Familie, die ich schützen möchte", betont die 45-Jährige.

Corona-Lage in den Kitas - das sagen Verbände und Gewerkschaften Verband KiTa-Fachkräfte Rheinland-Pfalz: Der Verband fordert verbindliche Teststrategien für Kitas - ähnlich denen in rheinland-pfälzischen Schulen. Dort wird drei Mal wöchentlich anlasslos getestet. Tritt ein positiver Fall auf, wird wegen der Inkubationszeit des Virus an fünf Tagen nacheinander getestet. Außerdem sollten Kitas - je nach Infektionslage - kleinere sogenannte "Betreuungssettings" bilden dürfen, um Kontakte zu reduzieren. GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft): Die GEW in Rheinland-Pfalz kritisiert, dass viele Kita-Mitarbeiter ein Gefühl des "Ausgeliefertseins" hätten. Sie könnten sich wegen des engen Kontakts zu den Kindern weder durch Abstandhalten noch mit Masken schützen. "Wenn wir es nicht schaffen, die Situation zu entspannen, werden wir erleben, dass unzählige, gut qualifizierte Fachkräfte den Beruf verlassen." Verdi: Die Gewerkschaft stellt fest, dass sich die Kita-Beschäftigten in Rheinland-Pfalz die ganze Pandemie hindurch nicht wertgeschätzt fühlen. "Sie werden verheizt." Schutzkonzepte und Quarantänemaßnahmen würden zurückgeschraubt, Infektionsketten provoziert. Um Erzieherinnen und Erzieher vor Corona zu schützen, fordert Verdi u.a. eine landesweit einheitliche Testpflicht für Kita-Kinder.

Viele Kita-Mitarbeiter schmeißen hin

Doch nicht nur Corona erschwere seit Jahren die Arbeit in der Kita - auch der Fachkräftemangel. Viele Stellen seien nicht besetzt, das verschärfe die angespannte Lage. Es sei kein Wunder, dass viele Kolleginnen und Kollegen kündigten. Auch Susanne Geib kommt nach der Arbeit oft völlig erschöpft nach Hause und hat schon überlegt, hinzuwerfen. Doch die Arbeit mit den Kindern mache ihr zu viel Spaß.

"Die Unbefangenheit, das Kinderlachen und die strahlenden Augen - das macht vieles wett."

Ab Freitag Tarifverhandlungen für Erzieherinnen und Erzieher

Die aktuelle Situation will sie trotzdem nicht einfach so hinnehmen. Sie war schon auf einer Demo in Mainz, um gegen die Corona-Regeln in Kitas zu protestieren. Und wenn am Freitag die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst beginnen, ist Geib bereit, wieder auf die Straße zu gehen.

*Name von der Redaktion geändert