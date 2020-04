per Mail teilen

Das Coronavirus sorgt bei vielen für Unsicherheit und Sorgen - und wirft zahlreiche Fragen auf. Bei den Mitarbeitern der verschiedenen Corona-Hotlines im Land stehen die Telefone nicht still.

Fast 1.000 Anrufe täglich wurden seit dem 6. März im Durchschnitt bei der allgemeinen Corona-Hotline gezählt. Zu Spitzenzeiten habe es sogar bis zu 5.200 Anrufe täglich gegeben, Ende März seien es noch mehrere hundert gewesen. "Derzeit fällt die Zahl der eingehenden Anrufe", sagt eine Sprecherin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung auf SWR-Anfrage. Die Zahl der Anfragen hänge jeweils vom aktuellen Geschehen ab. Inzwischen gebe es außerdem weitere Hotlines und Angebote für bestimmte Themengebiete.

Viele Rheinland-Pfälzer sind verunsichert, insbesondere auch was mögliche Krankheits-Symptome betrifft. Information und Hilfe gibt es bei der Hotline Fieberambulanz des Landes Rheinland-Pfalz.

Bei der allgemeinen Hotline erreiche man vor allem Studierende der Medizin, so die Sprecherin. 52 Studenten seien insgesamt im Einsatz, im Hintergrund seien Juristen und Ärzte des Amtes tätig. Nach Angaben des Amtes bewege sich die Zahl der unbeantworteten Anrufe inzwischen im zweistelligen Bereich.

In Rheinland-Pfalz können Sie sich bei Fragen zur Corona-Krise an folgende Rufnummern wenden: Für Fragen rund um das Coronavirus ist die allgemeine Corona-Hotline unter der Telefonnummer 0800 575 8100 täglich von 8 bis 18 Uhr, am Wochenende 10 bis 15 Uhr erreichbar. Wer an sich Symptome bemerkt oder eine Infektion vermutet, sollte sich bei der Fieberambulanz-Hotline melden. Die Hotline ist 24 Stunden am Tag erreichbar unter der 0800 99 00 400. Das Land Rheinland-Pfalz hat auf einer Webseite zahlreiche weitere Hotlines zusammengefasst, darunter Ansprechpartner für wirtschaftliche Fragen, ehrenamtliche Tätigkeiten und bei familiären Problemen.

Das Angebot werde gut angenommen, sagt die Sprecherin. Die meisten Anrufer seien dankbar für die Antworten oder die Verweise auf die richtigen Anlaufstellen. In den Gesprächen werde die Verunsicherung vieler Menschen aufgrund der aktuellen Lage deutlich. Gleichzeitig werde in fast allen Gesprächen klar, dass die Menschen die Verantwortung für sich selbst und für die ihnen anvertrauten Personen sehr ernst nehmen.

Fieberambulanz-Hotline: Bis zu 1.000 Anrufe pro Tag

Ähnlich ist die Lage bei der Fieberambulanz-Hotline, die in Rheinland-Pfalz vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut wird. Seit gut zwei Wochen gibt es das Angebot, das sich vor allem an diejenigen richtet, die bei sich Symptome einer Infektion beobachten oder vermuten, krank zu sein. Zwischen 800 und 1.000 Anrufe werden dort pro Tag gezählt. "Am Anfang waren es mehr, inzwischen hat es sich etwas eingependelt", sagt DRK-Vorstand Manuel Gonzalez dem SWR.

Bis zu 1.000 Anrufe täglich erreichen die Mitarbeiter bei der Corona- und der Fieberambulanz-Hotline dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

Die Hotline des DRK ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Rund 120 Helfer teilen sich dabei in drei Schichten pro Tag auf, darunter DRK-Mitarbeiter, Lehrer und ebenfalls zahlreiche Studierende der Medizin. Innerhalb einer Woche seien die Arbeitsplätze technisch geschaffen und personell besetzt worden, so Gonzalez. Die Zahl der unbeantworteten Anrufe liege bei etwa drei Prozent. Nach den ersten zwei Wochen zieht Gonzalez ein positives Fazit.

Kein Ersatz für Überweisung

Ziel der Hotline sei es, anhand einer systematischen Abfrage eine erste Einschätzung für die Betroffenen zu geben: Sollte sich der Anrufer auf Covid-19 testen lassen? Wo befindet sich die nächste Fieberambulanz? Den Kontakt zum Hausarzt oder Gesundheitsamt ersetze der Anruf allerdings nicht, betont Gonzales: "Eine ärztliche Überweisung für die Fieberambulanz können wir nicht ausstellen." Er rechnet damit, dass mit steigenden Infektionszahlen auch die Anzahl der Anrufe weiter zunimmt.