Mediziner befürchtet anstrengenden Corona-Herbst

Der Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing, Professor Clemens Wendtner, appelliert an die Menschen, wegen der Corona-Gefahr Abstandsgebote einzuhalten. Vielleicht könne auch die Maske helfen, sicher durch den Winter zu kommen. Wendtner sagte, Omikron sei nicht so harmlos, wie es manchmal vermittelt worden sei.