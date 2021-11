Corona-Kontrollen in der Gastronomie - vor allem Kontaktdaten mangelhaft

Wie müssen Impfzertifikate eigentlich kontrolliert werden?

Laut Gesundheitsministerium reicht es aus, wenn Mitarbeitende in den Betrieben eine "Sichtkontrolle" bei Zertifikaten und Nachweisen vornehmen. "Gastronomen dürfen grundsätzlich davon ausgehen, dass die vorgelegten Nachweise echt und den betreffenden Personen zuzuordnen sind", teilte das Ministerium auf SWR-Anfrage mit. Bei Zweifeln an der Echtheit des Zertifikats oder dass der Name darauf nicht der Name der dazugehörigen Person ist, solle der Gastronom sich einen Ausweis zeigen lassen oder den Zutritt verwehren.