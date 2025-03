per Mail teilen

Wie hat Corona die Gesellschaft verändert? Das diskutieren Sascha Becker und Alexandra Gondorf mit Politikern, einer Ärztin und Long-Covid-Betroffenen. Zuschauer können sich unmittelbar in die Sendung einbringen.

Vor fünf Jahren hat die Corona-Pandemie Deutschland erreicht. Sie hat viele Menschenleben gekostet. Und sie hat das Leben ausnahmslos aller auf den Kopf gestellt. Der SWR zeichnet heute ab 20:15 Uhr in einer Sondersendung aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Spuren der Corona-Pandemie nach.

Zur Sache Extra hier live ab 20:15 Uhr Der SWR streamt heute die Sondersendung "Fünf Jahre Corona - was bleibt?" hier ab 20:15 Uhr. Außerdem wird die Sendung auch auf Youtube und Facebook gestreamt.

Was sind die langfristigen Folgen für Gesellschaft, Gesundheit und Demokratie? Und: Hat die Pandemie die Gesellschaft möglicherweise auch im Positiven verändert? Diese Fragen wollen die Moderatoren Gondorf und Becker diskutieren. Als Gäste für die Runde sind dabei:

Clemens Hoch (SPD), Gesundheitsminister des Landes Rheinland-Pfalz

Welche Fragen zu Corona haben die Menschen in Rheinland-Pfalz?

Die Moderatoren interessiert aber auch, was die Menschen in den zwei Bundesländern heute noch umtreibt. Deshalb können die Zuschauer und Zuschauerinnen ihre Fragen unmittelbar in die Sendung einbringen. Das funktioniert über diesen Link .

Alexandra Gondorf und Sascha Becker waren außerdem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterwegs, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Sie spüren nach, wie das Leben vor fünf Jahren mit dem Beginn von Corona radikal auf den Kopf gestellt wurde, wie Menschen heute noch immer unter Post-Covid leiden - und wie es tatsächlich auch zu positiven Veränderungen in dem ein oder anderen Leben geführt hat.