Auch die Kirchen in Rheinland-Pfalz bleiben ab dem Wochenende größtenteils leer: Drei von vier Bistümern im Land haben ihre Gottesdienste wegen des Coronavirus vorsorglich abgesagt.

So teilte etwa das Bistum Trier am Freitag mit, dass ab Samstag bis mindestens Ende März alle öffentlichen Veranstaltungen der Diözese ausfallen. Dazu zählen demnach Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten, Feiern zur Erstkommunion und Firmung. Auch Tagungen, Fortbildungen, Gremiensitzungen und Wallfahrten seien abgesagt.

Beerdigungen sollen in kleinem Kreis stattfinden können. Ob und in welcher Form das Bistumsfest - die Heilig-Rock-Tage - stattfinden können, die vom 24. April bis 3. Mai geplant sind, soll noch entschieden werden.

Gottesdienst soll bei Facebook übertragen werden

Das Bistum erklärte, hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger würden den Menschen weiter zur Seite stehen. Kirchen blieben als Ort des Gebets und der Zuflucht vorerst weiter geöffnet. Zudem übertrage das Bistum den Sonntagsgottesdienst aus dem Trierer Dom ab 10:00 Uhr live auf Facebook.

Auch das Bistum Speyer hat sämtliche Gottesdienste mit soforter Wirkung eingestellt. In Speyer gelte die Regelung zunächst bis zum 31. März 2020, teilte das Bistum am Freitag mit. "Die Priester des Bistums sind aufgerufen, alleine, stellvertretend für die Gemeinden, die Heilige Messe zu feiern und für die Gläubigen zu beten", hieß es.

Mainzer Dom für Besucher geschlossen

Das Bistum Mainz hat die Gottesdienste für 14 Tage eingestellt, außerdem sollen bis zum 27. März alle Veranstaltungen und Treffen ausfallen. Der Mainzer Dom werde für den Besucherverkehr geschlossen. Für persönliche Gebete stehe die Gotthard-Kapelle an der Nordseite des Doms zur Verfügung.

Der katholische Mainzer Bischof Peter Kohlgraf befindet sich mittlerweile unter häuslicher Quarantäne. Er habe sich vor einigen Tagen mit einer infizierten Person in einem Raum aufgehalten, teilte das Bistum mit. Es gehe ihm aber gut, und er sei frei von Symptomen. Wie das Bistum mit den Feiern zur Erstkommunion und den Gottesdiensten zur Osterzeit verfahren will, ist noch offen. Informationen dazu sollen Anfang der übernächsten Woche bekanntgegeben werden.

Weiter Gottesdienste in Limburg und bei Pfälzer Protestanten

Das Bistum Limburg hat sich gegen eine flächendeckende Schließung der Kirchen ausgesprochen. Bei Veranstaltungen sollten aber die Anweisungen der jeweiligen Landkreise beachtet werden, so das Bistum. Zum Schutz vor Ansteckung hat das Bistum auch nochmals auf Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen: kein Händeschütteln, kein Weihwasser und Hand- statt Mundkommunion.

Einen ähnlichen Weg geht die Evangelische Kirche der Pfalz: Sie darf ihren Pfarrern nach eigenen Angaben keine Vorschriften für deren Gottesdienste machen. Sie rät ihnen aber, sich an die jetzt verschärften Vorschriften der Landesregierung zu halten: Demnach sollen an Gottesdiensten nicht mehr als 75 Menschen teilnehmen. Außerdem sollen Konfirmationen in den Sommer verlegt werden.