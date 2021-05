per Mail teilen

Die Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen geht wieder in Betrieb. Wegen vieler Flugausfälle durch die Corona-Pandemie war sie stillgelegt worden und diente zwischenzeitlich als Parkplatz.

Mit dem Beginn der Sommerferien werden Reisen wieder mehr nachgefragt. Wie der Betreiber Fraport mitteilte, nimmt die Zahl der Passagiere deutlich zu.

Am ersten Ferienwochenende wurden in Frankfurt etwa 50.000 Fluggäste pro Tag gezählt. Zwar sind das immer noch nur 20 Prozent des Vorjahresniveaus, aber trotzdem genug, um auch die Nordwestlandebahn ab Mittwochmorgen wieder in Betrieb zu nehmen.

Fluglärm-Gegner: Ende der erholsamen Phase

Geplant sind dort nach Angaben der Deutschen Flugsicherung zunächst 500 Landungen am Tag. Damit wird auch der Fluglärm über Mainz und Rheinhessen wieder zunehmen.

Der Vorsitzende der Mainzer Initiative gegen Fluglärm, Jochen Schraut, sieht das Ende einer erholsamen Phase gekommen. Der Kampf gegen den Fluglärm werde nun da weiter gehen, wo er vor Corona aufgehört habe.

Start- und Landebahn wird zum Parkplatz

Nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war, diente die Landebahn Nordwest als Parkplatz für nicht genutzte Flugzeuge.

Allein die Lufthansa musste während er Corona-Krise rund 700 ihrer 763 Flugzeuge am Boden lassen. Die Maschinen wurden über mehrere Standorte verteilt und parken auch in München und Berlin.

Die Nordwestlandebahn in Frankfurt hatte Platz für maximal 40 kleinere Jets. Ob der gesamte Raum genutzt wurde, ist nicht bekannt.

Zahlen auf sehr niedrigem Niveau

In der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli zählte der Flughafenbetreiber wieder 3.074 Starts und Landungen und damit 71,2 Prozent Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In der Vorwoche hatte der Rückgang noch fast 80 Prozent auf 2.365 betragen.

Seit dem 15. Juni hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien aufgehoben. Branchenvertreter erwarten jedoch, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreicht.