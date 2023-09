Wieder mehr Corona-Fälle in RLP - Das müssen Sie wissen

per Mail teilen

Das Coronavirus ist zuletzt aus dem Bewusstsein gerückt. Doch seit ein paar Wochen nehmen die Infektionszahlen wieder zu. Wie ist der Stand und was gilt es aktuell zu beachten? Unser FAQ klärt auf.

Variante EG.5, genannt Eris, und Variante BA.2.86, genannt Pirola: Virologen beobachten seit mehreren Wochen, wie sich das Coronavirus weiter wandelt und so auch wieder für mehr Infektionen sorgt.

Wie sich die Zahlen bei uns in Rheinland-Pfalz entwickeln und was bei einer Infektion mittlerweile gilt, haben wir zusammengefasst:

Die Corona-Fallzahlen nehmen in Rheinland-Pfalz seit einigen Wochen wieder zu. In der Zeit vom 23. bis zum 30. August wurden dem Landesuntersuchungsamt (LUA) zufolge 224 Neuinfektionen verzeichnet. Zum Vergleich: Anfang August waren es innerhalb von sieben Tagen noch 84 neue Fälle. Allerdings ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da in der Statistik nur die Infektionen auftauchen, die durch einen positiven PCR-Test bestätigt werden.

"Die Zahlen steigen zwar wieder deutlich, aber noch befinden sie sich auf einem relativ niedrigen Niveau. Mit einer größeren Infektionswelle ist erst im Herbst oder Winter zu rechnen – zur Grippe- und Erkältungszeit", so die Einschätzung von David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

Experten rechnen aber nicht damit, dass Krankenhäuser und Arztpraxen überfordert sein könnten. Denn nur wenige Menschen werden noch durch Corona schwer erkranken. Durch Impfungen und Infektionen kennt das Immunsystem der meisten Menschen inzwischen das Virus und kann es gut bekämpfen. Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz nach Angaben des LUA auch schwere Erkrankungen. Das seien aber vereinzelte Fälle.

Am 7.4.2023 endete in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht. Bis dahin war der Mund-Nasen-Schutz noch in Pflegeheimen und Arzt- oder auch Physiotherapiepraxen vorgeschrieben. Es war die letzte Schutzmaßnahme, die gefallen ist. Derzeit gibt es keine coronaspezifischen Einschränkungen wie eine Isolationspflicht mehr.

Egal ob Corona, Erkältung oder Grippe - das RKI rät: Wer sich krank fühlt, sollte drei bis fünf Tage zuhause bleiben und Kontakte minimieren, um andere nicht anzustecken. Zudem hilft weiterhin das private Testen, um sicher zu gehen und andere zu schützen. Wer einen positiven Corona-Test hat, aber trotzdem einkaufen oder mit der Bahn fahren muss, sollte am besten eine FFP2-Maske tragen. Besondere Vorsicht gilt weiter im Umgang mit älteren Personen über 60 Jahre und bei Menschen mit Vorerkrankungen.

Bei Patienten mit Covid-19-Symptomen können Ärzte einen PCR-Test anordnen. In dem Fall übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Mediziner müssen außerdem eine festgestellte Corona-Erkrankung an das zuständige Gesundheitsamt melden. Privatpersonen sind dazu nicht verpflichtet.

Experten zufolge funktionieren die Tests weiterhin zuverlässig, auch bei der neuen Virusvariante EG.5. Alte, bereits abgelaufene Tests sollten allerdings besser entsorgt werden. Denn sie könnten mit der Zeit ungültige oder ungenaue Ergebnisse liefern.

In den letzten Monaten hat sich Experten zufolge in Deutschland die Omikron-Subvariante XBB.1.5 durchgesetzt. Sie gilt als stark ansteckend, löst aber keine schwereren Erkrankungen aus als andere Virusvarianten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zudem die neue Variante EG.5, auch "Eris" genannt, unter erhöhte Beobachtung gestellt. Diese verbreitet sich dem Robert Koch Institut (RKI) zufolge zunehmend auch hierzulande und verdrängt andere Varianten. Nach derzeitigem Wissen soll sie zwar etwas ansteckender, aber nicht gefährlicher sein.

Unter verstärkter Beobachtung steht seit kurzem auch die Variante "Pirola", ihr wissenschaftlicher Name lautet B.2.86. Sie ist bisher in Dänemark, in den USA, Israel und Großbritannien aufgetaucht, in Deutschland wurde sie noch nicht entdeckt. "Pirola" ist im Vergleich zu bisherigen Varianten genetisch stark mutiert und könnte daher sogar eine völlig neue Linie nach Omikron bilden. Allerdings wurden bisher erst sehr wenige Ansteckungen damit beobachtet.

Gerade über die neue Corona-Variante „Pirola“ liegen noch zu wenige Daten vor, um sicher sagen zu können, welche Symptome mit ihr einhergehen. Wie auch "Eris" und die Subvariante XBB.1.5 gehört sie allerdings zum BA.2-Stamm des Coronavirus. Experten zufolge treten bei all diesen Varianten folgende klassische Symptome auf: