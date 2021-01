per Mail teilen

Die Lieferengpässe beim Corona-Impfstoff bereiten vielen älteren Rheinland-Pfälzern Sorgen. Jetzt hat das Gesundheitsministerium zumindest eine Teil-Entwarnung gegeben. Und auch von der EU-Kommission gibt es positive Signale.

Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, werden die Erstimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen im Land fortgeführt. Anders als bei Erstimpfungen in Impfzentren werde es hier zu keinen Absagen wegen Impfstoffmangels kommen - sofern "der Bund jetzt die aktuellen Lieferzusagen einhält". Das bedeute, dass alle Personen, die vom Deutschen Roten Kreuz bis jetzt als impfbereit gemeldet worden seien, ihre Erstimpfung erhalten könnten.

Zweite Impfung ab sofort erst 28 Tage später

Das Ministerium bekräftigte zudem, dass alle bereits geimpften Rheinland-Pfälzer auch die notwendigen Zweitimpfungen erhalten würden. Allerdings werde die zweite Impfdosis ab sofort erst 28 und nicht mehr 21 Tage nach der Erstimpfung verabreicht. Dies gelte sowohl für den Impfstoff von Biontech und Pfizer als auch für das Serum von Moderna. Damit wolle man die unterschiedlichen Fristen der beiden Stoffe "logistisch harmonisieren".

Termine für die Zweitimpfung in den Alten- und Pflegeheimen würden folglich auf diese 28 Tage angepasst beziehungsweise verschoben. Diese Harmonisierung bewege sich im Rahmen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), hieß es weiter.

"Besonders zu schützende Personengruppe"

Aus Sicht von Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) ist eine Fortsetzung der Impfkampagne in den Heimen wichtig, da es um eine "besonders zu schützende Personengruppe" gehe. Die Landesregierung werde weiter gegenüber dem Bund die klare Haltung vertreten, dass die Lieferengpässe schnell überwunden werden müssten.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass 30.000 bereits vereinbarte Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren um drei Wochen verschoben werden müssten. Grund sei, dass Biontech und Pfizer weniger Impfstoff liefern könnten als zugesagt. Die jetzt vorliegenden Lieferangaben des Bundes zeigten, dass Rheinland-Pfalz bis Mitte Februar etwa 30.000 Impfdosen weniger bekomme, als nach den Zusagen eingeplant worden seien.

EU-Kommission gibt Entwarnung

Unterdessen gibt es von der EU-Kommission in Brüssel positive Signale. Der Lieferengpass der Impfstoffhersteller Biontech (Mainz) und Pfizer soll nach ihrer Angabe bald überwunden sein. Diese Woche werde weniger geliefert, nächste Woche aber bereits wieder 100 Prozent der zugesagten Menge, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag. Der Rückstand aus dieser Woche werde dann schnell ausgeglichen. So hätten es die Hersteller mitgeteilt. Die Unternehmen hätten zugesichert, die für das erste Quartal bestellte Gesamtmenge zu liefern.

Die Kommission begrüßte zudem die Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA, aus jeder Ampulle des Pfizer/Biontech-Impfstoffs sechs Impfdosen zu ziehen - statt der ursprünglich anvisierten fünf Dosen.