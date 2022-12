RLP will an Corona-Schutzmaßnahmen festhalten

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz will an den Corona-Schutzmaßnahmen festhalten. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mitgeteilt. Gestern hatte unter anderen der Virologe Christian Drosten vom Ende der Pandemie gesprochen. Hoch sagte, es sei gut, wenn man jetzt in eine endemische Lage komme. Trotzdem sei aktuell Vorsicht geboten.