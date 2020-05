In Restaurants und Kinos, Freibädern und Eisdielen - überall in Rheinland-Pfalz müssen die Menschen wegen der Corona-Pandemie ihre Daten hinterlassen. Mit diesen müsse man sorgsam umgehen, mahnt der oberste Datenschützer des Landes.

Selbst wer einen Zirkus besuchen will, muss in Rheinland-Pfalz seine Daten angeben: Vorname, Nachname, Adresse und Telefonnummer. Die Landesregierung hat seit Mittwoch die Pflicht deutlich ausgeweitet, wegen Corona die Kontaktdaten von Gästen und Kunden zu erfassen. Zum Beispiel müssen jetzt auch die wieder öffnenden Freibäder, Spielhallen, Kinos und eben auch Zirkusse die persönlichen Daten registrieren.

Bisher war nur die Gastronomie dazu verpflichtet - Restaurants, Kneipen oder Eisdielen. Um Infektionsketten bei Corona nachverfolgen zu können, werden so in wenigen Wochen Millionen sensibler Daten allein in Rheinland-Pfalz zusammenkommen.

Warnung vor Missbrauch

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann warnt deshalb vor Datenmissbrauch. "Es ist etwas für Rheinland-Pfalz Neues, dass in den kommenden Wochen viele Betriebe und Einrichtungen erstmals alle Kontaktinformationen zu Kunden und Gästen speichern müssen", sagte Kugelmann dem SWR. "Dadurch, dass solche enormen Datenmengen erhoben werden, besteht ein erhöhtes Datenmissbrauchsrisiko." Viele Selbstständige und Unternehmen hätten noch keine Erfahrung damit, in dieser Form eine Vielzahl persönlicher Daten am Tag aufzunehmen und ordnungsgemäß zu verarbeiten, so Kugelmann weiter.

4.000 Gastronomie-Betriebe sammeln Daten

Allein in der Gastronomie im Land werden seit der Öffnung Mitte Mai jeden Tag zehntausende Daten gesammelt. Laut Branchenverband DEHOGA haben derzeit rund 4.000 Betriebe wie Restaurants oder Kneipen in Rheinland-Pfalz geöffnet. Nach einer vorsichtigen Schätzung werden diese innerhalb eines Monats mindestens zwei Millionen Gästedaten registrieren. "Es muss für alle höchste Priorität haben, mit den Daten sorgsam umzugehen", mahnt Kugelmann. "Die Daten müssen ordnungsgemäß aufbewahrt und anschließend unverzüglich gelöscht werden."

Dafür gebe es strenge Vorschriften, sagt Kugelmann. Auf keinen Fall dürften die Daten in offen einsehbare Listen eingetragen werden, wie es schon in Restaurants und Kneipen beobachtet wurde. Zudem müssten die Daten sicher aufbewahrt werden, so dass unberechtigte Dritte keinen Zugang dazu haben, zum Beispiel in einem abschließbaren Schrank. Nach einem Monat seien die Daten zu vernichten: "Die Papierblätter können etwa geschreddert oder verbrannt werden. Digital erhobene Daten müssen so gelöscht werden, dass sie nicht ohne Weiteres wiederherstellbar sind."

Auch Bußgeld ist möglich

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte schränkt allerdings ein, Vor- und Zuname, Anschrift und Telefonnummer seien relativ einfache Daten: "Die Gefahr eines etwaigen Missbrauchs ist bei anderen Daten wie Kontoverbindungen oder Passwörtern deutlich höher." Dass viele Rheinland-Pfälzer dennoch hoch sensibel bei dem Thema sind, hat Kugelmann nach der Öffnung der Gastronomie schnell mitbekommen. Zahlreiche Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern gingen ein. Auch Beschwerden über Kneipen, in denen sich die Gäste in Listen eintragen müssen, die einfach so - für jeden einsehbar - herumliegen.

Laut Kugelmann gilt grundsätzlich: Pro Gast ein Blatt. Der Datenschützer schickte den Verantwortlichen für die Datenpannen einen Hinweis, wie sie datenschutzgerecht vorzugehen haben. Weigert sich etwa ein Wirt beharrlich, die Datenschutzvorschriften zu beachten, kann Kugelmann auch ein Bußgeld verhängen.