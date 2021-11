Corona-Impfungen in Krankenhäusern gestartet

Ab dieser Woche ergänzen Corona-Impfungen in Krankenhäusern die Impfmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz. An 21 Kliniken werden Impfstationen eingerichtet.

Im Hetzelstift in Neustadt wurden schon am Montag Corona-Impfungen verabreicht. Das Krankenhaus ist der sogenannte Impfstützpunkt des Landes in der Vorder- und Südpfalz. Ob Erst-, Zweit- oder Boostermpfung: Impfen lassen kann sich ab heute in Neustadt jeder Rheinland-Pfälzer ab 16 Jahren, so ein Sprecher der Marienhaus-Gruppe.

Geimpft wird immer montags und donnerstags, verimpft wird ausschließlich BioNTech, und die Termine können telefonisch oder per Mail vereinbart werden - über die Internetseite des Hetzelstifts. Dem Sprecher zufolge habe es bereits Ende letzter Woche viele Anfragen gegeben. Etwa 200 Impfungen sollen pro Tag durchgeführt werden.

Impfungen ohne Termin

Auch das Marienhaus Klinikum in Bad Neuenahr-Ahrweiler startet bereits am Montag mit den Impfungen. An zwei Tagen in der Woche soll es das Angebot geben. Bis zu 80 Impfungen sollen dann am Tag verabreicht werden, ausschließlich mit dem Impfstoff von BioNTech. Für die Impfung muss man sich nicht anmelden und man muss auch keinen Termin vereinbaren.

"Wir werden jetzt mal mit diesen beiden Tagen anfangen, aber denkbar wäre natürlich - wenn es gut angenommen wird und die Mitarbeiter weiter motiviert bleiben - dass wir vielleicht auch einen dritten oder vierten Impftag anbieten oder am Wochenende Impftermine anbieten. Das muss man gucken", sagt der ärztliche Direktor der Klinik, Josef Spanier.

Impfungen fördern, Lage entspannen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler nimmt die Zahl der Corona-Patienten auf den Stationen zu. Die Klinik fördert die Impfungen auch, um die Lage dort zu entspannen. Viele Mitarbeiter würden für die Impftermine zusätzliche Dienste in Kauf nehmen, so Spanier. Über 90 Prozent des Personals sei selbst geimpft.

21 Krankenhäuser sind dabei

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hatte angekündigt, dass ab dem 23. November 21 Krankenhäuser an 18 Krankenhausstandorten im Land die bestehenden Impfangebote durch Hausärzte, mobile Impfteams und Impfbusse ergänzen sollen. Außerdem werden einige Impfzentren im Land wieder öffnen.

Ursprünglich sollte es schon eine Woche früher Impfungen in Kliniken geben. Vielen Kliniken war das zu kurzfristig, weil sie nach eigenen Angaben Zeit für die Vorbereitung brauchen.

Liste der beteiligten Kliniken

Liste der beteiligten Standorte – Stand 22. November. Quelle: Staatskanzlei RLP VG Mittelrhein-Westerwald DRK Kamillus-Klinik Asbach Mi 14 – 19 Uhr

Sa 9 – 18 Uhr

Homepage Marienhaus Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach, Krankenhausstandort St. Elisabeth Neuwied Di + Mi

https://www.marienhaus.de/pieks Marienhaus Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach, Krankenhausstandort St. Antonius Waldbreitbach Di + Mi

https://www.marienhaus.de/pieks Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Krankenhausstandort Maria Hilf Bad Neuenahr Mo + Di

15 – 18 Uhr

https://www.marienhaus.de/pieks Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler, Krankenhausstandort St. Josef Adenau Mi

13 – 16 Uhr

https://www.marienhaus.de/pieks DRK Krankenhaus Kirchen Mi 13 – 18 Uhr

Sa 9 – 18 Uhr

Homepage Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, MVZ an der Betriebsstätte Kemperhof am Krankenhausstandort Koblenz Di 13 – 17 Uhr

Homepage Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur, Marienhof in Koblenz am Krankenhausstandort Koblenz Fr 8 - 16.30 Uhr Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur, Ärztehaus Montamedicum am Brüderkrankenhaus Montabaur Di 8 - 16.30 Uhr DRK Krankenhaus Neuwied Di 15 – 19 Uhr

Sa 10 – 14 Uhr

Homepage St. Elisabeth-Krankenhaus Lahnstein Mi Nachmittag

Fr Nachmittag

Homepage Hufeland-Klinik Bad Ems Mo 16 – 18 Uhr

Fr 14 – 16 Uhr Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach Einzelne Tage Ende November/Anfang Dezember VG Rheinhessen-Nahe Marienhaus Klinikum Mainz (MKM) Di + Do

https://www.marienhaus.de/pieks Heilig-Geist-Hospital Bingen Mi + Do

10-15 Uhr

https://www.marienhaus.de/pieks Rheinhessen-Fachklinik Alzey Sonder-Impfaktion:

Fr 26.11, 8 – 16 Uhr

Sa 27.11, 8 – 16 Uhr

Fr. 3.12, 8 – 16 Uhr

Sa 4.12., 8 – 16 Uhr

Ort: Katastrophenschutzhalle des DRK Kreisverbandes Alzey, Albiger Str. 33, 55232 Alzey VG Rheinpfalz Marienhaus Klinikum Hetzelstift Neustadt / WStr. Mo + Do

https://www.marienhaus.de/pieks VG Trier Marienhaus Klinikum St. Josef Hermeskeil Di + Do

https://www.marienhaus.de/pieks Marienhaus Klinikum Eifel, Krankenhausstandort Clemens-August-Krankenhaus Bitburg Di + Do

https://www.marienhaus.de/pieks Marienhaus Klinikum Eifel, Krankenhausstandort St. Elisabeth Gerolstein Mo und Mi

https://www.marienhaus.de/pieks Mutterhaus der Borromäerinnen Trier Di Vormittag

Do Nachmittag

Einige Impfzentren in RLP sollen wieder öffnen

Die Impfangebote in den Kliniken sollen das Impfangebot in Rheinland-Pfalz über Ärzte und Impfbusse ergänzen - vor allem, um mit den Booster-Impfungen schneller voranzukommen.

Weil die Corona-Zahlen weiter steigen, sollen ab 24. November außerdem acht der einst 31 Impfzentren wieder öffnen. Es handelt sich um die Impfzentren Koblenz, Kaiserslautern, Trier, Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstraße, Wörth, Ingelheim und Lahnstein. Es werden dort auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten.

Darüber hinaus soll es auch Impfzentren geben, die auf Initiative der Kommunen ohne Unterstützung des Landes wieder öffnen, so zum Beispiel in Kusel und Pirmasens.