Die Corona-Krise setzt den Zentren rheinland-pfälzischer Städte zu. Seit Jahren kämpft der stationäre Handel ohnehin schon mit der Online-Konkurrenz, nun spazieren noch weniger Menschen durch Fußgängerzonen oder essen in Restaurants.

"Die Krise hat diesen Prozess wie ein Brennglas beschleunigt", sagt der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Karl-Heinz Frieden (CDU). Betroffen seien nicht nur große Städte, sondern auch Mittelzentren und Ortskerne von kleinen Kommunen.

Es brauche Konzepte, um gegenzusteuern und den "Erlebnisraum Innenstadt" neu zu gestalten, sagt Frieden. Kombiniert mit Angeboten aus Kultur, Kunst und Gastronomie. Damit die Städte eben nicht zunehmend an Leben verlören - und an Identität. Hieße auch: "Weniger gleichförmige Ketten, mehr individuelle Fachgeschäfte" mit Beratung. Plus eine engere Verzahnung von online- und stationärem Shoppen. Und gerade in Corona-Zeiten mehr verkaufsoffene Sonntage, fordert er.

Sorgen über die Zukunft der Innenstädte

"Wir machen uns erhebliche Sorgen, wie es mit den Innenstädten weitergeht", sagt auch der geschäftsführende Direktor beim Städtetag Rheinland-Pfalz, Michael Mätzig. In den Haupteinkaufsstraßen sehe man es oft noch nicht "so richtig", aber in Nebenstraßen seien Leerstände erkennbar.

Der Handelsverband Deutschland schätzt, dass die Krise das Aus für bundesweit rund 50.000 Geschäfte bedeuten könne. "Ich hoffe, dass es in Rheinland-Pfalz nicht so schlimm kommt, aber es wird definitiv Auswirkungen haben", sagt Mätzig.

Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, rechnet Ende 2020, Anfang 2021 mit einer größeren Welle an möglichen Geschäftsaufgaben. Mit dem Verschwinden von kleinen, individuellen Läden würden Städte "austauschbarer". Und: "Je uniformer eine Stadt wird, desto weniger attraktiv wird sie für ihre Kunden", sagt Scherer.

Die bisherigen Verluste für den Einzelhandel in der Corona-Krise schätzt er auf einen höheren dreistelligen Millionenbetrag. Normalerweise liege der landesweite Umsatz der rund 12.000 Unternehmen mit gesamt 150.000 Beschäftigten bei rund 29 Milliarden Euro im Jahr.

Mainzer OB Ebling: Städte brauchen wechselnde Angebote

"Der Einzelhandel ist für die Innenstädte enorm wichtig, aber die Einzelhandelsflächen werden leider weiter abnehmen", sagt auch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) mit Blick auf den wachsenden Online-Handel.

"Vitale Städte leben außer von der Gastronomie und vom Handel von wechselnden Angeboten." Sogenannte Pop-up-Stores, feste Läden mit wechselnden Inhalten, seien ein belebendes Element, sagt Ebling. Die Angebote der Hochschule Mainz in Dom-Nähe seien ein Beispiel dafür.