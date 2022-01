Bund-Länder-Beratungen zur Omikron-Welle

Die Omikron-Welle hat das Land erfasst. Bund und Länder beraten am Montag über die Corona-Lage. Ministerpräsidentin Dreyer will im Anschluss über die Ergebnisse informieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder kommen am Nachmittag erneut zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu sprechen - insbesondere mit Blick auf die Omikron-Variante.

Keine Lockerungen geplant

Der bisherige Kurs von Bund und Ländern soll dabei fortgeführt werden: Angesichts der rasanten Ausbreitung von Omikron planen die Regierungschefs und -chefinnen keine Lockerung der bestehenden Corona-Maßnahmen.

Pressekonferenz im Livestream Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert im Anschluss an die Beratungen am Abend über die Ergebnisse. Die Pressekonferenz wird ab 18 Uhr hier live gestreamt.

Wegen der steil steigenden Zahlen sind unter anderem Neuregelungen bei PCR-Tests geplant. Die Tests sollen auf Risikogruppen konzentriert werden sowie auf Menschen, die mit ihnen arbeiten. Hintergrund ist die zunehmende Belastung der Labore durch die vielen Ansteckungen. Diskutiert wird auch über die Impfpflicht in der Pflege und in Kliniken.

Eine wichtige Vorlage für die Beratungen ist die aktuelle Lageeinschätzung des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Der Expertenrat hatte sich bereits am Samstag in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen, die bisherigen Maßnahmen beizubehalten und strikt umzusetzen. Das Gremium forderte wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung außerdem, vorsorglich weitere Schritte vorzubereiten.

Rekordwert bei Sieben-Tage-Inzidenz

In Rheinland-Pfalz erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag einen neuen Höchststand. Inzwischen liegt die Marke in drei Städten im Land über 1.000. Die Zahl der Neuinfektionen schlägt sich bisher nicht in der Anzahl der Patienten nieder, die wegen einer Covid-19-Erkrankung auf die Intensivstation müssen.

Allerdings ist es die schiere Anzahl an Covid-19-Patienten, die Sorgen bereitet. Das sei in den Kliniken bereits spürbar, sagte Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in einem SWR-Interview. "Die Ausfallquote steigt und die Personaldecke ist leider extrem dünn, so dass uns das sehr beschäftigt."