Rheinland-Pfalz grenzt an zwei Risikogebiete

Im Nordwesten grenzt Rheinland-Pfalz an Belgien, im Westen an Luxemburg und im Süden an Frankreich. Alle drei Nachbarländer gelten nun als Risikogebiete – ausgenommen ist jedoch die französische Großregion Grand Est, also die Region des Landes, die an Rheinland-Pfalz grenzt. Für Frankreich-Reisende, die nur nach Grand Est fahren, bedeutet das also, dass sie sich nicht in einem Risikogebiet aufhalten.