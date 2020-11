per Mail teilen

Im Seniorenheim St. Martin in Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz haben sich 52 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Es gilt ein strenges Besuchsverbot.

Wie die "Rhein-Zeitung" meldet, wurden 40 der 100 Bewohner und 12 von 80 Mitarbeitern positiv auf Covid-19 getestet.

Schutzmaßnahmen wurden verschärft

Am Mittwoch waren mehrere Bereitschaftsärzte im Seniorenheim, um alle Betroffenen zu untersuchen. Sieben Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, hieß es. Bis auf weiteres gilt ein strenges Besuchsverbot in dem Alten- und Pflegeheim. Die Schutzmaßnahmen seien noch einmal verschärft worden, teilten die Verantwortlichen mit. Die Angehörigen wurden dem Bericht zufolge informiert.

Da nun Pflegekräfte fehlen, versucht die Heimleitung, einen Teil der Bewohner in andere Heime des Trägers im Kreis Mayen-Koblenz zu verlegen.