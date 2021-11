In China fällt der Strom aus, in Texas tobt ein Wintersturm, Vietnam geht in den Lockdown, im Suezkanal legt sich ein Schiff quer. Die Folgen für Deutschland: Produktionsausfälle und Lieferengpässe. Ein Problem auch für alle, die mit Liefern zu tun haben. Wie im Containerhafen in Ludwigshafen, dort gibt es einen regelrechten Containerstau.