Comics sind oft weit mehr als nur Unterhaltung für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene - viele haben politische oder gesellschaftliche Botschaften. In einer Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte in Osthofen bei Worms werden seit Donnerstag Comics gezeigt, in denen es um Antisemitismus, den Nahostkonflikt und Rassismus geht.