Ein Jugendlicher mit Horrorclown-Maske hat am Samstagabend in Ludwigshafen für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll er mit einer Kettensäge Spaziergänger erschreckt haben. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Jugendliche nach Hause. Dort trafen ihn die Polizisten dann an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass die Kettensäge defekt war. Maske und Säge wurden sichergestellt. Schon vor vier Jahren waren immer wieder Unbekannte als Horrorclowns verkleidet in der Region unterwegs. Sie hatten Spaziergänger oder auch Kinder erschreckt. Laut Polizei machen sich Gruselclowns unter anderem wegen Nötigung und Bedrohung strafbar.