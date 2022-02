per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz darf ab heute auch in Apotheken geimpft werden. Noch machen wenige mit, doch Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) hofft, dass es bald mehr werden. Im Interview mit SWR Aktuell sagt er, das wäre gut für die Impfkampagne im kommenden Herbst. Gerade im ländlichen Raum gebe es in Rheinland-Pfalz viele Apotheken, die man für weitere Impfungen bräuchte.