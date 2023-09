Die Müllsammelaktion gibt es seit 2018. Ziel ist es möglichst viel Müll zu sammeln und auf die Verschmutzung der Flüsse aufmerksam zu machen.

Auch in diesem Jahr werden in Mainz, Bad Kreuznach und Worms viele Helferinnen und Helfer Müll aus den Flüssen und am Flussufer sammeln. Sowohl am Rhein als auch an der Nahe finden sich verschiedene Gruppen zur Clean-Up-Aktion zusammen.