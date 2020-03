Vor fünf Jahren riss der Co-Pilot des Germangwings-Flugs 4U 9525, ein junger Mann aus dem Westerwald, in den französischen Alpen absichtlich 149 Menschen mit in den Tod. Was geschah damals? Und wie geht es den Angehörigen heute?

24. März 2015:

Gegen 10 Uhr startet eine Germanwings-Maschine des Typs A320 im spanischen Barcelona - ihr Ziel ist Düsseldorf. Etwa eine halbe Stunde später geht die Maschine mit 144 Passagieren an Bord in den Sinkflug. Der Kontakt zum französischen Radar bricht ab. Einen Notruf gibt es nicht.

Wenige Minuten später zerschellt das Flugzeug im Massif des Trois-Évêchés auf dem Gebiet des französischen Orts Prads-Haute-Bléone, einer winzigen Gemeinde, auf rund 1.500 Metern Höhe.

Der Flug mit der Flugnummer 4U9525 startet von Barcelona nach Düsseldorf. Das Flugzeug zerschellt an den Westalpen, auf dem Gebiet der Gemeinde Prads-Haut-Bléone. Sie gehört zum Arrondissement Digne-les-Bains und befindet sich etwa 100 km nördlich von Nizza. SWR SWR

Schnell wird klar: alle 150 Menschen an Bord sind tot. Unter ihnen eine Schulklasse aus dem nordrhein-westfälischen Haltern. Weltweit drücken Menschen den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme aus.

Bundespräsident Joachim Gauck bricht seine Südamerikareise ab und reist zurück nach Deutschland. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) fliegt noch am selben Tag zur Unglücksstelle. Es sei ein "Bild des Grauens", sagt er.

Die Bergung der Opfer in 1.500 Metern Höhe ist eine Herausforderung für die Rettungskräfte - physisch wie psychisch. SWR

Einer der beiden Flugschreiber wird gefunden. Die Blackbox soll umgehend ausgewertet werden, denn noch ist völlig unklar, wie es zu dem Absturz kam.

Flugschreiber - auch als Blackbox bezeichnet - speichern während eines Fluges relevante Flugdaten- und Flugzeugparameter. Nach einem Unfall können sie dabei helfen, dessen Hergang nachzuvollziehen. picture-alliance / Reportdienste SWR Montage: SWR

25. März 2015:

Unter Hochdruck laufen die Bergungsarbeiten an der schwer zugänglichen Unglücksstelle weiter. Inzwischen ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Ort.

Auch zu den Opfern gibt es am Folgetag neue Informationen: Unter ihnen sind vier Rheinland-Pfälzer - davon drei junge Westerwälder, die auf dem Rückweg von einem Wochenendtrip gewesen sein sollen.

Bei dem vierten Opfer handelt es sich um den Co-Piloten, einen 27-jährigen Mann aus Montabaur.

Die Staatsanwaltschaft nimmt derweil erste Ermittlungen auf - wegen des abgebrochenen Funkkontakts zunächst wegen fahrlässiger Tötung.

26. März 2015:

Auswertungen des Stimmrekorders fördern dramatische Erkenntnisse zutage: So soll der Co-Pilot den Piloten während des Absturzes aus dem Cockpit ausgesperrt haben.

Der Cockpit Voice Recorder (CVP) der in den französischen Alpen abgestürzten Germanwings-Maschine. picture-alliance / Reportdienste BEA, French Aviation Authority

Ermittler beginnen mit der Durchsuchung der Düsseldorfer Wohnung sowie des Wohnsitzes in Montabaur des verdächtigen Co-Piloten Andreas L. Die Kriminalbeamten suchen nach Hinweisen auf ein mögliches Motiv und Anzeichen für eine psychische Erkrankung.

27. März 2015:

Die Staatsanwaltschaft findet in der Wohnung von Andreas L. eine zerrissene Krankschreibung für den Absturztag. Er soll sich in medizinischer Behandlung befunden haben. Das Attest stützt die Annahme, dass er seine Erkrankung gegenüber seinem Arbeitgeber verheimlicht hat. Einen Abschiedsbrief gibt es dagegen nicht.

30. März 2015:

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gibt bekannt, dass Andreas L. schon vor seiner Karriere als Berufspilot als suizidgefährdet galt und in psychotherapeutischer Behandlung war. Bei späteren Untersuchungen sei jedoch keine Suizidgefahr mehr attestiert worden.

2. April 2015:

Weitere Ermittlungen ergeben, dass der Mann aus Montabaur sich vor dem Unglück über verschiedene Arten von Suizid informiert hat. Außerdem soll der 27-Jährige Nachforschungen über Cockpittüren angestellt haben.

Unterdessen finden die Rettungskräfte in den französischen Alpen den zweiten Teil der Blackbox - den sogenannten Flugdatenschreiber. Er soll weiter Aufschluss über die Abläufe vor dem Absturz geben.

3. April 2015:

Die zweite Blackbox bestätigt das bisher Vermutete: Der Co-Pilot der Germanwings-Maschine soll diese absichtlich zum Absturz gebracht haben. So soll zunächst den Sinkflug eingeleitet und dann mehrfach die Einstellungen des Autopiloten geändert haben, um die Geschwindigkeit der Maschine zu erhöhen.

6. Mai 2015:

Andreas L. hat den Absturz der Germanwings-Maschine offenbar gezielt vorbereitet und geprobt. Schon auf dem Hinflug soll er zwischenzeitlich eine Flughöhe von 30 Metern eingestellt haben.

24. Juli 2015:

Mehrere hundert Angehörige der Opfer nehmen in den französischen Alpen Abschied von den Toten. Vier Monate nach der Katastrophe werden die nicht identifizierten Leichenteile der 150 Todesopfer dort in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt.

Die Gedenkstätte für die Opfer des Flugzeugabsturzes in der Nähe der Absturzstelle in Prads Haute Bléone, Frankreich. Das Denkmal besteht aus 149 Eisenstangen. dpa Bildfunk picture alliance/Christian Böhmer/dpa

Überschattet wird die Trauerfeier von dem Streit über Entschädigungszahlungen für die Familien der Opfer. In einem veröffentlichten Brief attackierten Angehörige Lufthansa-Chef Spohr mit scharfen Worten. Sie kritisierten das Entschädigungsangebot der Fluggesellschaft als zu niedrig und werfen dem Konzernchef vor, nicht mit ihnen persönlich zu sprechen.

4. März 2016

Hinterbliebene der Germanwings-Opfer wollen die Lufthansa-Flugschule in Arizona in den USA verklagen, an der Andreas L. ausgebildet worden war. In den USA könnten pro Absturzopfer bis zu fünf Millionen Dollar geltend gemacht werden. Entschädigungsangebote des Germanwings-Mutterkonzerns Lufthansa hatten sie bisher als zu niedrig abgelehnt. Für jedes Opfer war nach Angaben von Germanwings eine Soforthilfe von 50.000 Euro gezahlt worden.

13. März 2016:

Laut Staatsanwaltschaft soll ein Mediziner am 10. März 2015 - also zwei Wochen vor dem Airbus-Absturz - eine mögliche Psychose bei Andreas L. diagnostiziert und eine Einweisung empfohlen haben.

30. Januar 2018:

Fast drei Jahre nach dem gezielt herbeigeführten Absturz der Germanwings-Maschine fordern die Hinterbliebenen von der Lufthansa mehr als eine finanzielle Entschädigung. Das Unternehmen hatte bislang dazu geschwiegen. Lufthansa-Chef Spohr werde den Hinterbliebenen persönlich antworten, heißt es auf Nachfrage des SWR.

4. Januar 2019:

Der Absturz der Germanwings-Maschine beschäftigt nun das Landgericht Essen. Rund 200 Angehörige der Todesopfer haben gegen den Lufthansa-Konzern eine Klage auf Schmerzensgeld eingereicht.

29. Januar 2020:

Es wird bekannt, dass das Landgericht Essen am 6. Mai die Klagen der Angehörigen verhandeln möchte. Nach Angaben des Anwalts Elmar Giemulla geht es in Essen um die Ansprüche von rund 25 Angehörigen, die von der Germanwings-Muttergesellschaft Deutsche Lufthansa ein höheres Schmerzensgeld erstreiten wollen. Die Ansprüche von weiteren rund 165 Angehörigen sollen beim Landgericht Frankfurt verhandelt werden.

24. März 2020:

Genau fünf Jahre sind seit dem Tag des Absturzes mittlerweile vergangen. Die Katastrophe, die absichtlich von dem Co-Piloten verursacht wurde, hätte verhindert werden können – davon sei er überzeugt, sagt Klaus Radner, der beim Absturz seine Tochter, seinen Schwiegersohn und sein Enkelkind verlor, im SWR Nachtcafé. Er hat Strafanzeige gegen die Eltern des Piloten und dessen Ärzte gestellt: „Ich kann und will damit nicht abschließen.“

Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine öffentlichen Gedenkfeiern: "Lediglich die Kirchenglocken läuten zum Totengedenken zum Zeitpunkt des Absturzes des Flugzeugs ab 10:43 Uhr für fünf Minuten", sagt Britta Stenner von der katholischen Pfarrei St. Sixtus in Haltern am See, dem Ort, aus dem die 16 getöteten Austauschschüler und ihre zwei Lehrerinnen stammen. Ansonsten habe man alles abgesagt. Die evangelische, katholische sowie die neuapostolische Kirchengemeinde in Haltern, die Stadt sowie das örtliche Joseph-König-Gymnasium rufen zu einem "Licht des Gedenkens" auf. Demnach sollen ab 19 Uhr Kerzen in den Fenstern an die Absturzopfer erinnern und sichtbar ein Zeichen der Erinnerung an die Verstorbenen, aber auch der Verbundenheit mit den Hinterbliebenen setzen.