Das Coronavirus hat seit Beginn des Jahres die Welt fest im Griff. Wann kam das Virus in Rheinland-Pfalz an? Und wie veränderte es das tägliche Miteinander Schritt für Schritt? Ein Rückblick.

Das Virus, das zu Jahresbeginn noch ganz weit weg schien, hat schon Wochen später das Zusammenleben auch in Rheinland-Pfalz massiv verändert: Kitas und Schulen wurden geschlossen, eine Maskenpflicht erlassen, die Grenzen wochenlang geschlossen.

Während das Infektionsgeschehen und die mal moderat, mal sichtbar steigenden Fallzahlen uns täglich beschäftigen, fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Was wurde eigentlich wann entschieden? Und wann wurden die ersten Schritte in Richtung einer Rückkehr zur Normalität eingeleitet? Vier Monate, nachdem der erste Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz bekannt wurde, blicken wir zurück.

Die folgende Timeline ist für mobile Endgeräte optimiert. Für eine bestmögliche Ansicht raten wir dazu, Smartphone oder Tablet und den Browser Chrome zu nutzen.