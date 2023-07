per Mail teilen

Rund um die Porta Nigra in Trier sind am Samstag beim Christopher Street Day Tausende durch die Straßen gezogen. Die Teilnehmenden demonstrierten dabei für die Rechte von queeren Menschen, für Akzeptanz und Gleichberechtigung. Die Veranstaltung gibt es weltweit, Trier war in Rheinland-Pfalz Vorreiter.