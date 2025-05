Glaubensfest oder Ausflugstag? In RLP ist Christi Himmelfahrt beides

Für die einen ist Christi Himmelfahrt ein wichtiger Feiertag, der an die Aufnahme Jesu in den Himmel erinnert. Andere lassen es sich am Vatertag gut gehen - mit feuchtfröhlichen Ausflügen. Auch in diesem Jahr hat sich der Feiertag in Rheinland-Pfalz von seinen zwei Seiten gezeigt.