Auch in diesem Jahr stand Christi Himmelfahrt im Zeichen von Corona. Christen feierten 40 Tage nach Ostern die Auffahrt Jesu in den Himmel. Weil Gottesdienste jedoch nur eingeschränkt möglich waren, machten viele Gemeinden neue Angebote. In Zell an der Mosel gab es beispielsweise einen Radiogottesdienst.

