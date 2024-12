per Mail teilen

Auf dem Nürburgring geht es meist um Höchstgeschwindigkeit und dröhnende Motoren. Am Samstag aber drehte sich in der Ringarena alles um Tanz, Akrobatik und Hebefiguren. Dort fand nämlich die Landes-Meisterschaft im Cheerleading statt. Mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler aus zwölf verschiedenen Vereinen waren dabei - so viele wie noch nie.