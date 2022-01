CDU verschiebt Parteitag und Wahl des Vorstandes

Die CDU in Rheinland-Pfalz verschiebt ihren Landesparteitag, auf dem ein neuer Vorstand gewählt werden soll. Wie die Partei mitteilt, soll statt im November der Parteitag für die Wahl im März nächsten Jahres zusammenkommen. Dies sei der Wunsch einer Mehrheit des Landesvorstandes gewesen, so die CDU. Die bisherige Landesvorsitzende Julia Klöckner hatte nach der Bundestagswahl erklärt, dass sie nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren werde. Daraufhin hatte Fraktionschef Christian Baldauf sein Interesse an der Nachfolge an der Spitze der Partei angemeldet. Baldauf hatte im März als Spitzenkandidat die Landtagswahl verloren. In der Mitteilung der CDU heißt es, man wolle den Mitgliedern landesweit die gewünschte notwendige Zeit einräumen, um offen über inhaltliche und personelle Weichenstellungen zu beraten. Zuerst hatte der Trierische Volksfreund darüber berichtet.