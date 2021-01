Die CDU Rheinland-Pfalz stimmt am Samstag in Ludwigshafen über die jüngste Kandidatenliste in ihrer Geschichte ab. Die Liste für die Landtagswahl wurde vom CDU-Landesvorstand einstimmig beschlossen.

Die Parteivorsitzende Julia Klöckner sagte, die Liste umfasse für jeden der 52 Wahlkreise einen Direktkandidaten und einen Vertreter (B-Kandidaten). Ein Drittel der A-Kandidaten und die Hälfte der B-Kandidaten seien jünger als 40 Jahre. Es stehe ein Generationenwechsel an. Spitzenkandidat ist der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf Klöckner sagte, Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz sei der Landtags-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Er habe Wert darauf gelegt, dass zumindest die ersten Plätze - bis einschließlich Platz zwölf - paritätisch besetzt seien. Auf Platz zwei folge die Landtagsabgeordnete Anke Beilstein. Insgesamt fänden sich 24 der derzeit 35 CDU-Landtagsabgeordneten auf der Liste, die meisten auf aussichtsreichen Plätzen. Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz dpa Bildfunk Picture Alliance Von den 52 Direktkandidaten hätten 39 nicht auf dem Stimmzettel der Landtagswahl 2016 gestanden. 29 seien ganz neu und zehn nachgerückt, sagte Klöckner. Die Union war damals mit 31,8 Prozent der Stimmen zweitstärkste Partei nach der SPD (36,2 Prozent) geworden. 24 CDU-Abgeordnete waren direkt und 11 über die Landesliste gewählt worden. Die Landtagswahl ist am 14. März 2021.