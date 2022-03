CDU Rheinland-Pfalz wählt neue Führungsspitze

Die rheinland-pfälzische CDU will heute einen Neuanfang einleiten. Auf ihrem Parteitag in Wittlich wählt sie eine neue Führungsspitze. Einziger Kandidat für den Parteivorsitz ist bislang Landtagsfraktionschef Christian Baldauf.

Läuft beim Parteitag alles wie geplant, gibt Julia Klöckner den Staffelstab nach fast zwölf Jahren an Christian Baldauf zurück. Die CDU-Landeschefin hatte nach der Schlappe bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Nun soll Baldauf - ihr bisheriger Stellvertreter und zugleich Vorgänger im Amt - erneut die rheinland-pfälzische CDU führen. Zuletzt hatte die Landespartei mit dem Führungs-Duo Klöckner/Baldauf eine Serie von historisch schlechten Wahlergebnissen eingefahren.

Baldauf will CDU mit einem Team in die Zukunft führen

Nach der schweren Schlappe bei der Landtagswahl 2021 mit Baldauf als Spitzenkandidat gibt es in der CDU durchaus Zweifel, ob der 54-Jährige für Aufbruch und Erneuerung der Partei stehen kann. Mit seiner Kandidatur für den Landesvorsitz zögerte der Frankenthaler lange und setzt nun auf eine Teamlösung. Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team wolle er die CDU "von innen her modernisieren", sagte Baldauf. Es sei sein "personelles Angebot für den Neustart der CDU in Rheinland-Pfalz".

Künftig soll es drei stellvertretende Vorsitzende geben

Statt der bislang zwei soll es nach dem Vorschlag Baldaufs künftig drei stellvertretende Vorsitzende geben. Dafür kandidieren die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und Jenny Groß sowie der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler. "Ich will künftig noch mehr als Schnittstelle zwischen Land und Bund fungieren", erklärte Metzler.

Demuth sagte: "Es ist wichtig, dass auch Frauen ihr Gesicht zeigen." Sie kündigte zudem an, die CDU wolle sich inhaltlich wieder mehr um die Zukunftsprobleme der Bürger im Land kümmern: "Wir müssen Antworten auf die Fragen finden, die Menschen bewegen. Zum Beispiel Fragen von jungen Familien, die sich keine Immobilie mehr leisten können."

Gordon Schnieder soll Generalsekretär werden

Ein Wechsel ist auch beim Posten des CDU-Generalsekretärs vorgesehen. Hier soll Jan Zimmer vom Landtagsabgeordneten Gordon Schnieder abgelöst werden. Als Mitgliederbeauftragte nominierte Baldauf die Gymnasiallehrerin Christina Rauch. Sechster im Team ist Winfried Görgen, der Schatzmeister bleiben soll.

Klöckner ruft CDU-RLP zu Erneuerung auf

Julia Klöckner wird in Wittlich ihre letzte Rede als Landesvorsitzende halten. Kurz vor dem Parteitag hatte sie die rheinland-pfälzische CDU zur Erneuerung aufgerufen. "Wir müssen unsere Strukturen hinterfragen und kampagnenfähiger werden, sagte die Bundestagsabgeordnete. Man müsse auch zulassen, "dass wir an die Schwachstellen der Partei gehen."

"Ich konnte viele Impulse geben"

Zu ihrer persönlichen Bilanz nach fast zwölf Jahren als Landesvorsitzende sagte Klöckner: "Ich konnte viele Impulse geben. Was wir nicht erreicht haben, ist, die Landesregierung zu stellen." In ihrer Zeit als Vorsitzende sei es gelungen, eine zerrissene Partei wieder zu einen. In den Kommunen des Landes sei die CDU eine dominierende Kraft. Sie verwies darauf, dass 18 von 24 Landräten in Rheinland-Pfalz der CDU angehörten.

Keine Alternativen zu Baldauf in Sicht

Ob der Parteitag sein Team-Angebot annehmen werde, wisse man nicht, so Baldauf. Wenn sich andere auch berufen fühlten, sollten sie das sagen. Bisher sieht es nicht danach aus, dass es weitere Bewerber für den Landesvorsitz oder die Stellvertreter-Posten geben wird. Die scheidende Vorsitzende Klöckner hatte die 36 Kreisverbände im vergangenen Jahr aufgerufen, Vorschläge für ihre Nachfolge zu machen. Die Resonanz war überschaubar.

Im Januar hatte Andreas Kettern, ein pensionierter Lehrer aus Guntersblum, kurz seinen Hut für den Posten als Vorsitzender in den Ring geworfen, aber kurz darauf seine Kandidatur wieder zurückgezogen.

Baldauf ließ offen, ob er die CDU Rheinland-Pfalz auch in die nächste Landtagswahl führen möchte. "Keiner kann sagen, was in vier Jahren ist", hatte er bei der Vorstellung seines Teams erklärt.