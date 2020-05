Schlachthöfe haben sich zuletzt zu regelrechten Corona-Hotspots entwickelt. Jetzt fordert die CDU Rheinland-Pfalz höhere Bußgelder für Unternehmen, die gegen Bestimmungen verstoßen.

Die Landes-CDU unterstütze einen Vorschlag aus Nordrhein-Westfalen, teilten die Vorsitzende Julia Klöckner und der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Sonntag in Mainz mit. Bei Verstößen gegen die Arbeitszeitbestimmungen solle der Bußgeldrahmen von 15.000 auf 30.000 Euro erhöht werden, sagte Klöckner.

Verpflichtung zu Mindeststandards bei Unterbringung

Auch bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer müssten die Betriebe die Standards zur Vermeidung von Infektionsrisiken am Arbeitsplatz einhalten, so die Bundeslandwirtschaftsministerin. Das betreffe auch die Unterbringung der Beschäftigten. Die Bundesregierung prüfe, wie die Unternehmen dauerhaft zu Mindeststandards bei der Unterbringung verpflichtet werden könnten - unabhängig davon, ob diese in eigens gestellten oder vermittelten Unterkünften erfolge.

Zuvor war der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann mit einem entsprechenden Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am Montag Vorschläge ins sogenannte Corona-Kabinett einbringen, um das Arbeitsschutzgesetz zu ändern. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) sieht seine Beschlussvorlage ein weitgehendes Verbot von Werkverträgen in Schlachthöfen vor.

Bauernverband lehnt Heil-Pläne ab

Der Deutsche Bauernverband lehnte diese Pläne ab. Es sei zu befürchten, dass ein pauschales Verbot von Werksverträgen die Corona-Situation in Betrieben und Unterkünften nicht verbessere, sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken dem RND. Arbeits- und Infektionsschutzregeln müssten konsequent eingehalten werden, das liege auch im Interesse der Landwirte, sei aber keine Frage von Werkvertrags- oder Anstellungsverhältnis.

In einem Schlachthof in Coesfeld bei Münster hatte es innerhalb einer Woche 132 Corona-Neuinfektionen gegeben. Der Betrieb wurde geschlossen. Die Bezirksregierung Münster hatte nach einer Überprüfung am 8. Mai bemängelt, dass einige Hygieneregeln nicht eingehalten worden seien. Kritiker fordern seit langem mehr Maßnahmen zum Schutz der meist aus Osteuropa stammenden Werkvertragsarbeiter in der Branche, die oft in Massenunterkünften untergebracht sind.