CDU-RLP fordert Entlassung von Ministerin Spiegel und Staatssekretär Manz

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat der damaligen Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) Versagen in der Flutnacht vorgeworfen. Fraktionschef Christian Baldauf forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf, die heutige Bundesfamilienministerin deshalb zu entlassen.

Spiegel habe ihr Haus während der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres nicht im Griff gehabt und sich nicht gekümmert, so Baldauf bei einer Zwischenbilanz zum Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Die Grünen-Politikerin trage ein enormes Maß an politischer und persönlicher Verantwortung. Dasselbe gelte für Umweltstaatssekretär Erwin Manz von den Grünen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) müsse auch ihn entlassen.

"Flucht aus der Verantwortung und Vertuschung"

Baldauf wirft Spiegel zudem "Flucht aus Verantwortung" vor. So habe sie ihr ganzes Handeln in der Flutnacht an Staatssekretär Manz delegiert. Im Untersuchungsausschuss hatte die damalige Umweltministerin unter anderem berichtet, dass Manz ihr am 14. Juli 2021 davon abgeraten habe, mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) ins Flutgebiet zu fahren. Manz habe etwa erklärt, Katastrophenschutz sei nicht Sache des Umweltministeriums. Spiegel solle erstmal nichts unternehmen.

Die CDU kritisiert darüber hinaus, dass sich Spiegel im Untersuchungsausschuss in Widersprüche verwickelt habe. Anstatt Fehler einzugestehen seien diese von Spiegel und dem Umweltministerium vertuscht worden. Das Ministerium habe beispielsweis behauptet, die Warnkette in der Flutnacht hätte einwandfrei funktioniert, obwohl dies nicht der Fall gewesen sei, so Dirk Herber, der CDU-Obmann im Untersuchungsausschuss.

CDU: Grünen-Fraktionschef Braun soll U-Ausschuss zur Flut verlassen

Die CDU verlangt nicht nur Konsequenzen für Spiegel und Manz. Baldauf fordert zudem den Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun auf, den Untersuchungsausschuss zu verlassen. Es entstehe der Eindruck, dass Braun sehr starken Einfluss auf Spiegel gehabt habe und deshalb an den Vorgängen beteiligt war, die im U-Ausschuss untersucht werden sollten.

Spiegel war nach eigenen Angaben am 14. Juli 2021 abends mit Braun essen. Im Untersuchungsausschuss sagte sie zudem aus, später noch länger mit ihm telefoniert zu haben. Zu Inhalten der Gespräche machte sie aber keine Angaben. Wie der stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Marcus Klein (CDU) mitteilte, darf man dem Untersuchungsausschuss nicht angehören, wenn man an den zu untersuchenden Vorgängen beteiligt war.

Dossier: Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

CDU sieht Spiegel als politische Marionette

Es verfestige sich der Eindruck, dass Spiegel als Umweltministerin "teilweise als politische Marionette von Braun und Manz fungierte", sagte Baldauf. Dies werfe die Frage auf, wer die Geschäfte im Ministerium wirklich führte. Kurz nach Spiegels Vernehmung im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe hatte auch die Fraktion der Freien Wähler Spiegels Rücktritt gefordert: "Anne Spiegel hat als Ministerin versagt und muss zurücktreten", so Stephan Wefelscheid, Obmann der Freien Wähler im U-Ausschuss.

Umweltministerin Eder weist Rücktrittsforderungen zurück

Spiegels Nachfolgerin als Landesumweltministerin, Katrin Eder (Grüne), hat die Rücktrittsforderungen gegen die Bundesfamilienministerin und gegen Umweltstaatssekretär Manz zurückgewiesen. Die CDU habe bei ihrer Pressekonferenz keine neuen Erkenntnisse vorgelegt, die über das hinausgingen, was in den bisherigen Sitzungen des Untersuchungsausschusses dargelegt oder erörtert worden sei.

"Die Forderungen nach Rücktritten entbehren daher jeder Grundlage. Es ist unbestritten, dass die zuständigen Stellen vor Ort durch das dem Ministerium nachgeordnete Landesamt für Umwelt rechtzeitig informiert waren, wie es die Meldekette vorsieht", so Eder.