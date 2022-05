Mehr Kinder in RLP Opfer von sexueller Gewalt

Nach Angaben des Innenministeriums sind im vergangenen Jahr 673 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz Opfer sexueller Gewalt geworden. Die Zahl sei im Vergleich im Vorjahr leicht gestiegen. Die Fälle von Darstellungen sexueller Gewalt hätten sich hingegen auf 1.017 verdoppelt. Die CDU-Fraktion im Landtag fordert angesichts der Zahlen, dass in Rheinland-Pfalz ein so genanntes Childhood-Haus eingerichtet wird, um Gewalttaten an Kindern strafrechtlich sensibler zu verfolgen. In einem "Childhood-Haus" werden Betroffene in einem kindgerechten Umfeld betreut. Speziell geschulte Vertreter von Justiz und Polizei sind vor Ort, um misshandelte Kinder in einem geschützten Raum zu vernehmen. "Childhood-Häuser" gibt es bereits in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen. Die CDU fordert außerdem einen Landesbeauftragten zum Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt.