Die Spitze der Bundes-CDU hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf mahnte die Union zu Einigkeit.

"Es war ein sehr klares Stimmungsbild. Präsidium und Bundesvorstand haben sich vertrauensvoll hinter Armin Laschet gestellt", sagte Baldauf am Montag. Ob er selbst den CDU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, oder CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, für den besseren Kandidaten hält, sagte Baldauf nicht.

"Einen Sieg können CDU und CSU nur gemeinsam stemmen. Wir müssen dicht beieinander bleiben", betonte Baldauf. "Deshalb ist auch eine schnelle, einvernehmliche Lösung so wichtig. Wir dürfen nicht in einen Streit hineinlaufen. Weder innerhalb der CDU noch zwischen den Schwesterparteien."

Noch kein förmlicher Beschluss

In der Präsidiumssitzung habe Laschet am Montag in Berlin "breiten Rückhalt" für seine Ambitionen auf die Kandidatur bekommen, hieß es zuvor aus Parteikreisen. Ein förmlicher Beschluss sei aber nicht gefasst worden.

Die Kanzlerkandidatur der Union strebt auch CSU-Chef Markus Söder an, der sich am Nachmittag mit seinem Präsidium in München berät.

In Rheinland-Pfalz gab es auch Stimmen für Söder

In den vergangenen Wochen hatten sich einzelne rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete der CDU für Markus Söder ausgesprochen. Als erster hatte der Bad Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger für den CSU-Politiker geworben. Steiniger hatte im SWR-Interview gesagt, er sei überzeugt, Söder sei durch sein Handeln in der Corona-Pandemie der Richtige dafür. Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth aus Linz am Rhein. Sie hatte kritisiert, Laschet habe in seiner Bewerbungsrede für die Kanzlerkandidatur zwar einzelne Ideen, aber keine stringente Strategie vorgelegt, wie es in den nächsten Jahren in Deutschland weitergehen solle.

Stellungnahmen der CDU-Spitze in Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner wollte sich nach der Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin nicht zur Personalie äußern. Vor dem Treffen hatte sie jedoch gesagt, Laschet regiere das größte Bundesland. Er habe sehr integrierende Fähigkeiten, das halte sie für sehr wichtig. Die CDU werde sich aber klar an das Verabredete mit der CSU halten. "Ich bin zuversichtlich, dass wir da einen guten Weg finden werden", sagte Klöckner.