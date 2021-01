Laschet, Merz oder Röttgen - wer wird neuer CDU-Chef? Vor dem Auftakt des digitalen Parteitages in Berlin am Abend lassen nur wenige CDU-Spitzenpolitiker in Rheinland-Pfalz klare Sympathien für einen der Kandidaten erkennen.

Der CDU-Parteitag, der am Abend (18 Uhr) beginnen soll, ist ein großes Online-Experiment und es geht um eine wichtige Richtungsentscheidung für die Partei. Der neue Parteichef soll am Samstagvormittag gewählt werden. Die CDU will als erste Partei in Deutschland ihren Vorsitzenden online bestimmen. Neben Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet treten der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Bundestagsabgeordnete und außenpolitische Experte Norbert Röttgen zur Wahl an.

Klöckner bewirbt sich erneut als stellvertretende Vorsitzende

Die CDU-Landesvorsitzende, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, wird sich erneut als stellvertretende Bundesvorsitzende bewerben. Für den Bundesvorstand treten erneut Landtagsfraktionschef Christian Baldauf sowie die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus Andernach an. Insgesamt 89 Delegierte aus Rheinland-Pfalz werden an dem Parteitag teilnehmen.

Sympathien in Rheinland-Pfalz verteilt oder unklar

Die CDU-Spitzenpolitiker in Rheinland-Pfalz haben keinen eindeutigen Favoriten für den Bundesvorsitz ihrer Partei. Es gibt auch keine klare Empfehlung des Landesverbands. Fraktionschef Christian Baldauf sagte, alle drei Kandidaten seien geeignet. Derjenige, der auf dem Wahlparteitag die beste Vorstellung abliefere, solle es werden. Auch Fraktionsvize Alexander Licht wollte sich nicht festlegen. Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes sprach sich dagegen für Friedrich Merz aus. Corona und die Wirtschaftsprobleme hätten sie davon überzeugt, dass dieser "gerade jetzt" der Richtige sei. Ähnlich äußert sich CDU-Bildungsexpertin Anke Beilstein: Zum jetzigen Zeitpunkt brauche man jemanden, der Klarheit ausstrahle. Da sehe sie Merz vorne. Die Landtagsabgeordnete Ellen Demuth indes ergriff Partei für Norbert Röttgen.

CDU-Anhänger im Land laut SWR-Politrend deutlich für Merz

Die CDU-Anhänger in Rheinland-Pfalz haben sich in dem am Donnerstag veröffentlichten Politrend des SWR dagegen deutlich für Merz ausgesprochen. 42 Prozent halten ihn für den besten Kandidaten, 23 Prozent Röttgen und 20 Prozent Laschet. Die Zustimmung für Merz fällt damit in Rheinland-Pfalz deutlich stärker aus als bei den CDU-Anhängern im Bundesdurchschnitt.

Es wird damit gerechnet, dass keiner der Kandidaten schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erhält und dass direkt im Anschluss ein zweiter Wahlgang nötig wird. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Um die digitale Abstimmung rechtssicher zu machen, schließt sich nach dem Parteitag eine Briefwahl an. Deren Ergebnis soll am 22. Januar feststehen und verkündet werden.

CDU betritt mit Wahl Neuland

Die CDU betritt mit der Wahl technisches und rechtliches Neuland und will deshalb mit der anschließenden Briefwahl rechtlich auf Nummer sicher gehen. Zur analogen Wahl sollen aber nach einer Vorabsprache unter den Kandidaten nicht mehr alle drei Kandidaten auf dem Briefwahl-Stimmzettel stehen, sondern nur noch der Sieger der Digitalwahl.

Laschet, Merz und Röttgen haben versichert, dass sie das Ergebnis der Online-Abstimmung akzeptieren werden. Daher ist damit zu rechnen, dass der neue CDU-Chef am Samstag feststehen dürfte.