Gutes Ergebnis für Merz - Klöckner neue Schatzmeisterin

Friedrich Merz ist am Samstag auf dem Bundesparteitag der CDU mit 94,62 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner wurde mit 72,69 Prozent der Stimmen zur Bundesschatzmeisterin gewählt.

Mit Friedrich Merz hat die CDU an diesem Samstag nach Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet den dritten Vorsitzenden innerhalb von gut drei Jahren gewählt. Merz erhielt 94,62 Prozent der Delegiertenstimmen auf dem Bundesparteitag. Weil die Veranstaltung digital stattfand, muss die Wahl nochmals per Briefwahl bestätigt werden. Das Ergebnis soll am 31. Januar veröffentlicht werden.

Der 66-Jährige soll den Aufbruch in der Opposition schaffen. Die CDU will vier Monate nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl das Signal für einen Neuanfang geben. Als Konsequenz aus dem mit 24,1 Prozent historisch schlechtesten Unionsergebnis bei einer Bundestagswahl wählt die CDU ihre komplette Führungsriege neu. Abgestimmt wird online - nur einige wenige Führungsmitglieder der Partei sind in der CDU-Zentrale in Berlin.

CDU-Landesvorsitzende Klöckner zur Schatzmeisterin gewählt

Die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin Julia Klöckner wurde mit 72,69 Prozent der Delegiertenstimmen als Bundesschatzmeisterin gewählt. Dieser Posten war ihr zuvor von Friedrich Merz angeboten worden. Bei der Bundestagswahl im September hatte Klöckner ihr Direktmandat im Wahlkreis Kreuznach verloren und im Zuge dessen ihren Rückzug als Landesvorsitzende angekündigt. Als Schatzmeisterin bleibt Klöckner Teil der CDU-Machtzentrale.

Auf Wunsch von Merz soll der Bundestagsabgeordnete und frühere Berliner Sozialsenator Mario Czaja auf dem Parteitag zum Generalsekretär gewählt werden. Czaja soll unter anderem den Arbeitnehmerflügel der Partei abdecken. Stellvertretende Generalsekretärin soll die Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp werden. Von den fünf bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden tritt nur die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher erneut an. Neu bewerben sich die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und der Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann.

Für die übrigen sieben Posten im Parteipräsidium gibt es acht Kandidaten, darunter die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, sowie der bisherige stellvertretende Parteichef und frühere Gesundheitsminister Jens Spahn.

Um die weiteren 26 Plätze im Bundesvorstand der Partei bahnt sich ein harter Wettbewerb an. Die rheinland-pfälzische CDU hat vier Kandidaten für den neuen CDU-Bundesvorstand nominiert. Neben Klöckner als Schatzmeisterin wurden als Beisitzer des Bundesvorstandes die Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim und Mechthild Heil aus Andernach sowie der Landtagsabgeordnete Dennis Junk aus Salmtal vorgeschlagen. Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der aktuell noch dem Bundesvorstand angehört, tritt nicht mehr an. Er will stattdessen neuer Landesvorsitzender der Partei in Rheinland-Pfalz werden.

Altkanzlerin Merkel nimmt nicht an dem Parteitag teil, wie ihr Büro mitteilte. Merkel war 18 Jahre lang CDU-Chefin - von 2000 bis 2018.