Christian Baldauf von der CDU will Ministerpräsident werden. So viel ist schon länger klar. Offiziell wurde er aber erst am Samstag auf der Delegiertenversammlung in Ludwigshafen zum Spitzenkandidaten gewählt. Fast 99 Prozent der Stimmen hat er bekommen. Das ist Rückenwind für den bevorstehenden Wahlkampf. Ein Wahlprogramm hat die CDU zwar noch nicht. Aber sehr viele junge Leute auf der Liste.