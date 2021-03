Zeitdruck, Personalmangel, schlechte Bezahlung: Auch in Rheinland-Pfalz hadern viele Pflegekräfte mit den Arbeitsbedingungen in ihrer Branche. 55 von ihnen sind am Montag in Mainz auf die Straße gegangen - stellvertretend für ihre 43.000 Kollegen aus 55 Einrichtungen. mehr...