Basis in RLP will CDU-Parteichef mitbestimmen

Wie stellt sich die CDU nach dem Bundestagswahl-Desaster neu auf? Darüber beraten in Berlin heute die Kreisvorsitzenden. Klar ist, die Basis will beteiligt werden, auch in Rheinland-Pfalz.

Es geht bei der Konferenz vor allem um das Wie und nicht um die Frage Wer? Also, wie soll der Nachfolger des gescheiterten CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gefunden werden? Früher hat die CDU das gerne im Hinterzimmer ausgekungelt. Zuletzt gab es zweimal Kampfkandidaturen bei Parteitagen um den Vorsitz. Das Ergebnis: Eine Spaltung der CDU, Verletzungen und Narben sowie schwache Vorsitzende ohne Rückhalt. Am Ende stand das schlechteste Abschneiden der CDU bei einer Bundestagswahl überhaupt. Jetzt will die Basis mitreden. Auch aus Rheinland-Pfalz gibt es die Forderung und Erwartung, die Mitglieder einzubeziehen.

Bei der Konferenz soll nun das Wahlergebnis aufgearbeitet und über den Weg der Neuaufstellung gesprochen werden. Im Kern geht es darum, wie stark die Basis einbezogen werden soll. Die CDU-Spitze um Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak will dazu bei den Vertreterinnen und Vertretern der mehr als 300 Kreisverbände ein Stimmungsbild einholen. Dabei geht es etwa um die Fragen: Soll es einen verbindlichen Mitgliederentscheid über die künftige Parteiführung geben? Oder soll es eine Befragung der Mitglieder geben, die für den Bundesparteitag nicht bindend wäre?

Keine einheitliche Haltung bei Rheinland-Pfälzern

Hierzu gibt es aber auch bei den 36 Kreisvorsitzenden aus Rheinland-Pfalz noch keine einheitliche Haltung, wie eine SWR-Umfrage ergab. Einigkeit herrscht lediglich darüber, dass die Mitglieder stärker mitreden sollen. Lena Hirschinger, die Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Südliche Weinstraße, sagte dem SWR, es sei ganz wichtig, dass der neue Bundesvorstand, sowohl der Bundesvorsitzende und auch das ganze Team des Bundesvorstands, einen breiten Rückhalt bei den Parteimitgliedern habe: "Und von daher ist eine Mitgliederbefragung das Mindeste das stattfinden sollte - unseres Erachtens. Wir könnten uns aber auch einen Mitgliederentscheid vorstellen."

Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner hält eine Befragung der Basis für das Mindeste. Eine Kreisvorsitzendenkonferenz in Rheinland-Pfalz hat laut Klöckner zudem ergeben, dass sich die Basis hier eine einvernehmliche Teamlösung wünscht und "keine Kampfkandidatur". Auch das Thema Doppelspitze sei beraten worden. "Es gab keine Mehrheit für die Idee einer Doppelspitze", sagte Klöckner dem SWR. Sie erklärte auf Nachfrage auch, dass sie selbst nicht für den CDU-Parteivorsitz kandidieren werde. Eine Kandidatur Klöckners stand aber zuvor auch nicht zur Diskussion.

Zurückhaltug bei Frage um Laschet-Nachfolge

Bei der Frage, wer Armin Laschet nachfolgen soll, halten sich auch die Kreisvorsitzenden in Rheinland-Pfalz bisher weitgehend zurück. Aber Marco Göring, CDU-Kreisvorsitzender von Neustadt an der Weinstraße, teilt seine Gedanken zu einer neuen Parteiführung: "Ich kann mir durchaus vorstellen Norbert Röttgen als Parteivorsitzender, Nadine Schön als Generalsekretärin und vielleicht sogar Friedrich Merz als Fraktionsvorsitzender - einfach mal so in den Raum geworfen." Das Wichtigste, so Göring im SWR, sei aber: "Wir dürfen keine erneute Polarisierung zulassen." Die CDU habe in den vergangenen anderthalb Jahren gespürt, wohin das führe. Gebraucht werde eine Person, die unterschiedliche Meinungen integrieren könne: "Das ist eine Fähigkeit, die in der CDU verloren gegangen ist."

Auch auf Grundlage der Ergebnisse der Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin sollen Präsidium und Bundesvorstand der CDU am kommenden Dienstag entscheiden, wie die Basis konkret in die geplante Erneuerung eingebunden wird. Von da an dürfte es auch mit der Zurückhaltung möglicher Kandidaten vorbei sein, die die Partei in die Zukunft führen wollen.