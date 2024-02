CDU wirbt in Mainz für neues Grundsatzprogramm

per Mail teilen

Die CDU hat am Dienstagabend in Mainz ihre erste von insgesamt sechs Diskussionsveranstaltungen in verschiedenen Städten zum neuen Grundsatzprogramm abgehalten. Dieses soll im Mai beschlossen werden.

Die CDU wolle und müsse wieder regieren, sagte Parteichef Friedrich Merz vor etwa 900 anwesenden Mitgliedern. Die rheinland-pfälzische CDU hat an dem Entwurf zum neuen Programm mitgeschrieben. CDU-Landeschef Christian Baldauf warb am Dienstag unter anderem für Kernenergie sowie ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für junge Menschen.