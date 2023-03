per Mail teilen

Die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag hat mit Gordon Schnieder einen neuen Vorsitzenden. Der 47-Jährige wurde am Mittwoch von 25 der 29 anwesenden Fraktionsmitglieder gewählt - bei zwei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen. Schnieder wird Nachfolger von Christian Baldauf und führt von nun an die größte Oppositionsfraktion in Rheinland-Pfalz.