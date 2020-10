Die CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz hat nach SWR-Informationen erneut Steuergeld für die Fraktionsarbeit rechtswidrig für andere Zwecke ausgegeben.

Das geht nach SWR-Recherchen aus dem Bericht des Landesrechnungshofs hervor, der demnächst veröffentlicht wird.

Es geht um einen Empfang zum 85. Geburtstag des inzwischen verstorbenen CDU-Politikers Heiner Geißler. Die Veranstaltung fand 2015 im Landtag statt - mit mehr als 200 Gästen. Die Kosten von rund 7.600 Euro wurden aus der CDU-Fraktionskasse gezahlt. Also mit Steuergeld, das die Fraktion bekommen hat, um ihre Parlamentsarbeit zu erledigen. Der Rechnungshof hält einen Geburtstagsempfang aber nicht für Parlamentsarbeit. Deshalb hat er die CDU-Fraktion aufgefordert, das Geld an den Landtag zurückzuzahlen. Das hat die Fraktion nach SWR-Informationen inzwischen auch getan. Damit dürfte der Fall aber noch nicht erledigt sein. Er hat offenbar auch Folgen für die Landespartei - davon gehen zumindest Experten aus.

Experte: Finanzieller Vorteil für Partei

Der Parteien- und Verfassungsrechtler Martin Morlok aus Düsseldorf sagt, bei der Geburtstagsfeier handele es sich um eine Veranstaltung der Partei. Die hätte den Geburtstagsempfang von vornherein bezahlen müssen. Aber dadurch, dass die Fraktion den Empfang bezahlt habe, sei der Partei ein finanzieller Vorteil entstanden. Mit Fraktionsgeldern sei Parteiarbeit finanziert worden und das sei verboten. Nach dem Parteiengesetz ergebe sich im vorliegenden Fall wegen illegaler Parteienfinanzierung eine Strafe von rund 15.000 Euro für die rheinland-pfälzische CDU, so Morlok.

Verhängen kann eine solche Strafe der Präsident des Deutschen Bundestags. Er ist verantwortlich für die Überwachung der Finanzen aller Parteien in Deutschland. Parteienrechtler Morlok sagt, die Bundestagsverwaltung müsste tätig werden, sobald sie von diesem Fall erfährt.

Fraktionsgeld für Landtagswahlkampf 2006 - Millionenstrafe kassiert

Für die CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz wäre es nicht das erste Mal, dass sie Steuergeld aus der Fraktionskasse rechtswidrig für andere Zwecke ausgegeben hat. Im Landtagswahlkampf 2006 war in größerem Umfang Steuergeld aus der Fraktionskasse in den Wahlkampf der Partei geflossen - das ist verboten. Es ging um illegale Parteienfinanzierung im Umfang von mehr als 400.000 Euro. Die Folge war eine Strafe in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Der Fall war damals bundesweit in den Schlagzeilen.

Klare Vorgaben des Landesrechnungshofes zu Geburtstagsempfängen

Die Fraktion hätte also sensibilisiert sein müssen. Sie hätte sogar doppelt sensibilisiert sein müssen. Denn 2010 hatte sich der Landesrechnungshof in einem Bericht konkret dazu geäußert, wie Geburtstagsempfänge im Sinne des Fraktionsgesetzes zu behandeln sind. Der Rechnungshof machte deutlich, dass Geburtstage grundsätzlich persönliche Ereignisse seien, die nichts mit der Fraktionsarbeit zu tun haben. Lediglich bei "herausgehobenen, persönlichen Ereignissen von Fraktionsmitgliedern" seien Ausnahmen möglich. Dann könne die Fraktion den Empfang ausnahmsweise (mit-)finanzieren. Eine weitere wichtige Voraussetzung sei, dass bei der Veranstaltung ein "Bezug zur parlamentarischen Arbeit der Fraktion" vorhanden sein muss. Die CDU-Fraktion selbst sieht diesen Bezug als gegeben.

Ein Geburtstagsempfang für den 2017 gestorbenen Heiner Geißler ist Stein des Anstoßes dpa Bildfunk picture alliance / Marijan Murat/dpa

Geburtstagsempfang für Heiner Geißler oder Fachveranstaltung?

Obwohl die Fraktion die Ausgaben für den Geburtstagsempfang nach SWR-Informationen inzwischen zurückgezahlt hat, hält man daran fest, dass es sich um eine Veranstaltung mit Fachbezug zur Fraktion gehandelt habe. Dabei fällt auf, dass in Fraktionskreisen auch nicht von einem Geburtstagsempfang gesprochen wird. Stattdessen ist die Rede von einer "Fachveranstaltung aus Anlass des 85. Geburtstags von Heiner Geißler".

Das ist bemerkenswert, denn 2015 war es die CDU-Fraktion selbst, die die Veranstaltung unter dem Motto "Einer wie Heiner" als Geburtstagsempfang bezeichnete. In einer Pressemitteilung der Fraktion vom 2. März 2015 heißt es "die CDU-Landtagsfraktion hat den Geburtstagsempfang für und mit Heiner Geißler aufgrund einer Erkrankung auf einen späteren Zeitpunkt verlegt".

Der Empfang fand schließlich im Sommer 2015 im Landtag statt. Ehrengäste waren laut Zeitungsbericht unter anderem der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU), der einstige Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU), der ehemalige Postminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) sowie Geißlers Sohn und sein Enkel. Die Laudatio hielt der Journalist Heribert Prantl von der "Süddeutschen Zeitung".