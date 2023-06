Mehr geländegängige Tanklöschfahrzeuge und eine länderübergreifende Hubschrauberstaffel: CDU und Freie Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag fordern zur Bekämpfung von Waldbränden eine bessere Ausrüstung der Feuerwehren.

Der Handlungsbedarf in Rheinland-Pfalz sei groß, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Dennis Junk. Die Landesregierung verharre seiner Ansicht nach im "Ankündigungsmodus". Rheinland-Pfalz ist auf seine Fläche umgerechnet zusammen mit Hessen das waldreichste Bundesland, rund 42 Prozent des Landes sind bewaldet.

CDU will leichte Schutzkleidung für Feuerwehrleute

Erst am Dienstag war in der Südwestpfalz ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Zu den Forderungen der CDU gehört auch eine alternative Schutzkleidung für die Feuerwehren: Die schwere Schutzkleidung sei vor allem auf Brände im Inneren ausgelegt. Für Waldbrände bräuchten die Feuerwehrleute vorwiegend leichte Schutzkleidung. Außerdem fordert die CDU, durch Förderprogramme der Wasserknappheit im Wald entgegenzuwirken. So könnten Löschteiche künstlich angelegt werden. Zudem müssten die Feuerwehren schneller und unkomplizierter an finanzielle Mittel kommen. Und die Wege in den Wäldern müssten an die Größe und Breite der Einsatzfahrzeuge angepasst werden.

Freie Wähler kritisieren Maßnahmenpaket der Landesregierung

Die Freien Wähler sehen das ähnlich. Deren Vorsitzender Joachim Streit teilte mit: "Das angeblich aktuelle Maßnahmenpaket der Landesregierung zur Bekämpfung von Waldbränden ist alter Wein in alten Schläuchen!" Auch er fordert eine schnelle Auslieferung von Hubschraubern mit Wasserbehältern und von Spezialtankfahrzeugen.

Auch warteten die rund 50.000 Feuerwehr-Kameradinnen und -Kameraden auf ein Fördersignal bei der Umsetzung einer waldbrandtauglichen Bekleidung. "Bei 40 Grad mit dem schweren Schutzanzug Brände zu löschen, ist gesundheitsgefährdend und kontraproduktiv", so Streit. Eine breit angelegte Beschaffung mit Unterstützung des Landes für zumindest einen Großteil der Einsatzkräfte sei bisher immer mit dem Verweis auf die Zuständigkeit der kommunalen Aufgabenträger abgelehnt worden.

Eder: Rheinland-Pfalz besser aufgestellt als andere Länder

Als Maßnahme gegen die Wasserknappheit hatte rheinland-pfälzische Umweltministerium im April eine neue Förderrichtlinie angekündigt, die Waldbesitzer und -besitzerinnen unter bestimmten Umständen bei der Anschaffung von Zisternen für Löschwasser unterstützen soll. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) sagte im Mai im Landtag in Mainz, Rheinland-Pfalz sei aus ihrer Sicht im Umgang mit Waldbränden besser aufgestellt als viele andere Bundesländer. So habe etwa die naturnahe Waldbewirtschaftung des Landesbetriebs Landesforsten die Waldbrandgefahr wesentlich verringern können.