CDU und AfD haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aufgefordert, Umweltministerin Ulrike Höfken und ihren Staatssekretär Thomas Griese (beide Grüne) zu entlassen. Hintergrund sind unter anderem Rechtsverstöße bei Beamtenbeförderungen.

"Höfken legt kein Unrechtsbewusstsein an den Tag" und ducke sich weg, erläuterte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Christian Baldauf, am Freitag die Forderung. "Für uns sind Rechtsverstöße in diesem Umfang - über zwei Drittel der Beförderungen - nicht tragbar." Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Politik könne jahrelang gegen Gesetze verstoßen, ohne dass das Folgen habe. Politik müsse Vorbild sein, bei der Einhaltung von Gesetzen. Die Vorgänge müssten zudem lückenlos aufgeklärt werden.

Der CDU-Abgeordnete Helmut Martin sprach von "einer echten Gefährdung für unsere demokratische Kultur". Höfken habe die Rechtsverstöße am Mittwoch im Landtag klein geredet und es damit noch schlimmer gemacht. "Damit zeigt sie, sie ist untragbar und sie ist nicht bereit, aus freien Stücken die gebotenen Konsequenzen zu ziehen."

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sprach von einem "einmaligen Vorgang", dass wiederholter Verfassungsbruch ohne Folgen bleibe. Höfken habe im Plenum zudem die Verantwortung auf den Personalrat abgewälzt.

AfD bemängelt auch Stellenbesetzung

Auch die AfD-Fraktion erneuerte ihre Forderung nach einem Rücktritt von Höfken und Griese. "Dass man es mit Recht und Gesetz im Umweltministerium nicht so genau nimmt, hat schon der Beförderungsskandal eindrucksvoll gezeigt", erklärte der AfD-Abgeordnete Joachim Paul.

Paul bemängelte zudem die Besetzung des für Veterinäre zuständigen Abteilungsleiter-Postens im Ministerium. "Warum die für Tiermedizin zuständige Abteilungsleitung mit einer Geologin besetzt worden ist - das ist kaum nachvollziehbar, dürfte aber im Lichte der gerichtlich festgestellten Günstlingswirtschaft im Ministerium betrachtet, als besonders fragwürdig erachtet werden dürfen", sagte Paul. "Ob diese Besetzung im Zusammenhang mit der gerügten Beförderungspraxis steht, wird noch zu klären sein. Es ist Zeit, die Schaukelfahrt der Ministerin und ihres Staatssekretärs zu beenden - beide sollten zügig zurücktreten."

Lewentz sieht CDU in "Wahlkampfpanik"

SPD-Landeschef und Innenminister Roger Lewentz wies die Rücktritts-Forderungen zurück: "Jetzt dreht Herr Baldauf völlig am Rad: Die CDU in Wahlkampfpanik an der Seite der AfD. Fehler wurden durch Ulrike Höfken eingestanden und werden abgestellt", erklärte Lewentz.

SWR belegt Beförderungs-Praxis

SWR-Recherchen hatten diese Woche ergeben, dass im grün geführten Umweltministerium bei Beförderungen über Jahre gegen Gesetze verstoßen wurde. Es geht insgesamt um 250 Fälle, die rechtswidrig nicht ausgeschrieben wurden. In rund 160 Fällen davon wurden zudem auch keine gesetzlich erforderlichen Beurteilungen für die Bewerber angefertigt.

Der zuständige Staatssekretär Griese hatte nach dem Gerichtsurteil im September Fehler eingeräumt und angekündigt, dass sich das Ministerium bei Beförderungen künftig an das Gesetz halten werde. Ministerin Höfken äußerte sich diese Woche erstmals im Landtag und argumentierte ähnlich.

CDU vermisst Unrechtsbewusstsein

Worüber sich die CDU besonders verärgert zeigt: Höfken und ihr Staatssekretär Griese würden kein Unrechtsbewusstsein an den Tag legen, heißt es. So hatte zum Beispiel Griese am Montag im SWR-Fernsehen gesagt: "Das Einzige, was eben zu ändern ist, dass das nicht in einem formalisierten Beurteilungsverfahren geschehen ist, das haben wir geändert. Aber es gibt keinen Grund, uns da Verstöße gegen das Grundgesetz oder gegen das Beamtengesetz vorzuwerfen." Dabei war im Urteil des OVG explizit von Verstößen gegen das Grundgesetz, das Beamtenstatusgesetz und das Landesbeamtengesetz die Rede.

CDU mit Großer Anfrage an die Landesregierung

Die CDU geht davon aus, dass auch andere Ministerien, etwa SPD-geführte, Mitarbeiter rechtswidrig befördert haben. Die CDU teilte mit, dass sie dazu eine Große Anfrage an die Landesregierung gestellt habe.