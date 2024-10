CDU fordert dauerhaft mehr Geld für Kommunen in RLP

Wie viel Geld soll in Rheinland-Pfalz beispielsweise für Bildung, innere Sicherheit oder Gesundheit in die Hand genommen werden? Darüber hat Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Doppelhaushalts informiert. Bei der Aussprache am Dienstag im Landtag kam auch die Opposition zu Wort.