Der neue CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet wird am Samstag beim digitalen Parteitag der rheinland-pfälzischen CDU dabei sein. Das sagte Laschet nach der Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses. Es gehe jetzt um die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sowie um die Kommunalwahl in Hessen, so Laschet. Alle Wahlen finden am 14. März statt. Für den CDU-Parteitag kommen neben Laschet die Landesvorsitzende Julia Klöckner, der Spitzenkandidat Christian Baldauf und Generalsekretär Gerd Schreiner in einem Studio in Wiesbaden zusammen. 70 weitere Teilnehmer werden in einer Videokonferenz zugeschaltet. Sie sollen das Programm für die Landtagswahl beschließen. Im Anschluss an den Besuch bei der CDU Rheinland-Pfalz wird Laschet zum CDU-Landesparteitag in Baden-Württemberg fahren.