CDU-Bundesparteitag geht zu Ende

Wofür steht eigentlich die CDU? Das haben Kritiker nach der Niederlage bei der Bundestagswahl gefragt. Beim Bundesparteitag in Hannover wollte sich die Partei daher inhaltlich neu aufstellen. Und so stimmten die Delegierten über ihre Grundwerte ab. Am Freitag gab es das Ja zur parteiinternen Frauenquote, am Samstag wurde beschlossen, dass es ein soziales Pflichtjahr für junge Leute geben soll.