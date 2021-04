Wer wird Kanzlerkandidat der Union: Armin Laschet oder Markus Söder? In der CDU in Rheinland-Pfalz mehren sich die Stimmen, die eine Mitbestimmung der Parteibasis fordern.

Im unionsinternen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur gibt es unter CDU-Politikern in Rheinland-Pfalz zunehmend Stimmen, die sich dagegen aussprechen, den Parteispitzen die Entscheidung zu überlassen. Zehn rheinland-pfälzische CDU-Kreisvorsitzende, Mitglieder des Land- und des Bundestags haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie fordern, die Parteibasis an der Entscheidung zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu beteiligen. Denn "am Ende ist es die Basis, sind es die vielen Mitglieder vor Ort, die für unseren Spitzenkandidaten werben müssen, damit er bei der Wahl erfolgreich sein kann".

Kreisverbände wollen beteiligt werden

Die Mitglieder der Kreisverbände sollten nach Ansicht der Unterzeichner in die Entscheidung eingebunden werden, da sie ein Stimmungsbild der Basis einfangen könnten. Ebenso solle die Bundestagsfraktion beteiligt werden, da auch viele Bundestagsabgeordnete Rückmeldungen von der Basis bekämen.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören neben dem Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger und mehreren Landtagsmitgliedern auch die Kreisvorsitzenden von Bad Kreuznach, Zweibrücken, Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern-Land, Speyer, Bad Dürkheim und des Rhein-Pfalz-Kreises.

Keine Festlegung auf einen Kandidaten

Eine direkte Empfehlung für Laschet oder Söder sprachen die Unterzeichner nicht aus. Sie mahnten aber eine schnelle Entscheidung an. Am Montag hatten bereits CDU-Landeschefin Julia Klöckner und der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf gefordert, sich möglichst schnell auf den Kanzlerkandidaten festzulegen. Beide riefen die Union außerdem zur Einigkeit auf.

Am Dienstagnachmittag tagt in Berlin die gemeinsame Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Dabei wollen Laschet und Söder um Zustimmung werben.