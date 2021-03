Lange Gesichter bei der rheinland-pfälzischen CDU: 27,7 Prozent. So wenig hatte die Partei in Rheinland- Pfalz noch nie. Und so stellt sich auch die Frage nach der Zukunft des Spitzenkandidaten Christian Baldauf. Jetzt gerade läuft die erste von mehreren Sitzungen in dieser Woche, bei denen nach Antworten gesucht wird. Warum ging es aus CDU-Sicht dermaßen schief? Und: wie geht's weiter?