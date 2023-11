Eine Oscar- Preisträgerin in Mainz: Die Regisseurin Caroline Link war am Sonntag zu Gast beim Filmz-Festival in der Landeshauptstadt. Mit ihrem Film "Nirgendwo in Afrika" gewann sie vor 20 Jahren den Oscar, nun hat sie ihre erste Fernsehserie in Mainz vorgestellt. Für die könnte sie bald eine weitere Auszeichnung bekommen.